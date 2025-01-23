Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2025: Jafar/Felisha Dihentikan Jagoan Malaysia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |11:40 WIB
Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2025: Jafar/Felisha Dihentikan Jagoan Malaysia
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu terhenti di 16 besar Indonesia Masters 2025 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

JAKARTA – Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu terhenti di babak 16 besar Indonesia Masters 2025 Super 500. Mereka takluk 22-24 dan 14-21 dari Chen Tang Jie/Toh Ee Wei.

Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025), Jafar/Felisha tampil menggebrak pada awal pertandingan gim pertama. Keduanya berupaya untuk mematikan permainan Chen/Toh dengan pukulan menyilang dan serangan cepat.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. PBSI

Meski demikian, Chen/Toh berhasil mengantisipasi permainan agresif itu dengan sangat baik. Kejar-kejaran poin pun terjadi pada awal gim pertama. Menjelang jeda interval, Jafar/Felisha tak menurunkan intensitas serangannya.

Alhasil, Jafar/Felisha sukses mengamankan keunggulan pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-10. Selepas rehat, keduanya terus menggedor pertahanan Chen/Toh.

Akan tetapi, duet Malaysia itu juga meninggikan tempo permainannya. Jafar/Felisha yang kewalahan akhirnya harus mengakui kemenangan Chen/Toh dengan skor 22-24 pada gim pertama.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179418/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-QlwV_large.jpg
Hasil Lengkap Final Indonesia Masters II 2025: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Juara, Tuan Rumah Borong 4 Gelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178720/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_indonesia_masters_super_100_ii_2025_di_vision-RHcJ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Indonesia Masters Super 100 II 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178208/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-BuRo_large.jpg
Alasan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Rela Turun Level dan Main di Indonesia Masters II 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178142/indonesia_masters_2025_super_100_digelar_di_medan_pada_21_26_oktober_2025-m5ZM_large.jpg
Perebutkan Total Hadiah Rp1,8 Miliar, Sebanyak 232 Pebulu Tangkis Siap Unjuk Gigi di Indonesia Masters 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177473/saksikan_siaran_langsung_indonesia_masters_2025_super_100_hanya_di_mnctv-CM9B_large.jpeg
Saksikan Indonesia Masters 2025 Super 100, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/40/3171626/simak_kata_kata_chico_aura_yang_mengakhiri_puasa_gelar_dengan_juara_indonesia_masters_2025-qNe7_large.jpg
Kata-Kata Chico Aura yang Akhiri Puasa Gelar dengan Juara Indonesia Masters 2025 Super 100
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement