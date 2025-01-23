Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2025: Jafar/Felisha Dihentikan Jagoan Malaysia

JAKARTA – Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu terhenti di babak 16 besar Indonesia Masters 2025 Super 500. Mereka takluk 22-24 dan 14-21 dari Chen Tang Jie/Toh Ee Wei.

Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025), Jafar/Felisha tampil menggebrak pada awal pertandingan gim pertama. Keduanya berupaya untuk mematikan permainan Chen/Toh dengan pukulan menyilang dan serangan cepat.

Meski demikian, Chen/Toh berhasil mengantisipasi permainan agresif itu dengan sangat baik. Kejar-kejaran poin pun terjadi pada awal gim pertama. Menjelang jeda interval, Jafar/Felisha tak menurunkan intensitas serangannya.

Alhasil, Jafar/Felisha sukses mengamankan keunggulan pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-10. Selepas rehat, keduanya terus menggedor pertahanan Chen/Toh.

Akan tetapi, duet Malaysia itu juga meninggikan tempo permainannya. Jafar/Felisha yang kewalahan akhirnya harus mengakui kemenangan Chen/Toh dengan skor 22-24 pada gim pertama.