Link Live Streaming 16 Besar Indonesia Masters 2025: Ada Jonatan Christie hingga Ahsan/Hendra, Klik di Sini!

Simak link live streaming 16 besar Indonesia Masters 2025 agar bisa menyaksikan aksi Jonatan Christie (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

LINK live streaming 16 besar Indonesia Masters 2025 bisa klik di sini. Sebanyak 10 wakil tuan rumah akan berlaga termasuk Jonatan Christie dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan!

Turnamen Indonesia Masters 2025 Super 500 telah memasuki babak 16 besar. Seluruh rangkaian pertandingan akan dimainkan di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025) mulai pukul 09.00 WIB.

1. 10 Wakil

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Sepuluh wakil tuan rumah berhasil melenggang ke babak 16 besar. Ganda putra dan ganda putri mengirimkan wakil terbanyak masing-masing tiga.

Sementara itu, tunggal putra masih hanya diwakili Jonatan Christie. Tunggal putri mengirim Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani (Putri KW). Lalu, ganda putri diwakili Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi.

Ganda putra akan diwakili oleh Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, Ahsan/Hendra, dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Lalu, ganda campuran mengirim Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Pasaribu, dan Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata.

2. Fikri/Daniel

Rangkaian perjuangan tuan rumah akan dimulai dari pasangan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin. Pasangan tersebut akan berhadapan dengan Kang Min-hyuk/Kim Won-ho di match kedua lapangan 1.