Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Link Live Streaming 16 Besar Indonesia Masters 2025: Ada Jonatan Christie hingga Ahsan/Hendra, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |06:12 WIB
Link Live Streaming 16 Besar Indonesia Masters 2025: Ada Jonatan Christie hingga Ahsan/Hendra, Klik di Sini!
Simak link live streaming 16 besar Indonesia Masters 2025 agar bisa menyaksikan aksi Jonatan Christie (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

LINK live streaming 16 besar Indonesia Masters 2025 bisa klik di sini. Sebanyak 10 wakil tuan rumah akan berlaga termasuk Jonatan Christie dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan!

Turnamen Indonesia Masters 2025 Super 500 telah memasuki babak 16 besar. Seluruh rangkaian pertandingan akan dimainkan di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025) mulai pukul 09.00 WIB.

1. 10 Wakil

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Sepuluh wakil tuan rumah berhasil melenggang ke babak 16 besar. Ganda putra dan ganda putri mengirimkan wakil terbanyak masing-masing tiga.

Sementara itu, tunggal putra masih hanya diwakili Jonatan Christie. Tunggal putri mengirim Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani (Putri KW). Lalu, ganda putri diwakili Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi.

Ganda putra akan diwakili oleh Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, Ahsan/Hendra, dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Lalu, ganda campuran mengirim Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Pasaribu, dan Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata.

2. Fikri/Daniel

Rangkaian perjuangan tuan rumah akan dimulai dari pasangan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin. Pasangan tersebut akan berhadapan dengan Kang Min-hyuk/Kim Won-ho di match kedua lapangan 1.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179418/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-QlwV_large.jpg
Hasil Lengkap Final Indonesia Masters II 2025: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Juara, Tuan Rumah Borong 4 Gelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178720/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_indonesia_masters_super_100_ii_2025_di_vision-RHcJ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Indonesia Masters Super 100 II 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178208/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-BuRo_large.jpg
Alasan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Rela Turun Level dan Main di Indonesia Masters II 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178142/indonesia_masters_2025_super_100_digelar_di_medan_pada_21_26_oktober_2025-m5ZM_large.jpg
Perebutkan Total Hadiah Rp1,8 Miliar, Sebanyak 232 Pebulu Tangkis Siap Unjuk Gigi di Indonesia Masters 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177473/saksikan_siaran_langsung_indonesia_masters_2025_super_100_hanya_di_mnctv-CM9B_large.jpeg
Saksikan Indonesia Masters 2025 Super 100, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/40/3171626/simak_kata_kata_chico_aura_yang_mengakhiri_puasa_gelar_dengan_juara_indonesia_masters_2025-qNe7_large.jpg
Kata-Kata Chico Aura yang Akhiri Puasa Gelar dengan Juara Indonesia Masters 2025 Super 100
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement