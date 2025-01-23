Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Sedang Sakit Flu, Gregoria Mariska Bersyukur Bisa Kalahkan Tunggal Putri India di 32 Besar Indonesia Masters 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |02:05 WIB
Sedang Sakit Flu, Gregoria Mariska Bersyukur Bisa Kalahkan Tunggal Putri India di 32 Besar Indonesia Masters 2025
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

KISAH Gregoria Mariska Tunjung yang ternyata sedang sakit flu saat kalahkan tunggal putri India di 32 besar Indonesia Masters 2025. Tak ayal, dia merasa bersyukur bisa tetap memenangkan laga.

Gregoria mengaku dalam keadaan tidak baik kala melakoni laga babak 32 besar Indonesia Masters 2025. Pasalnya, dia sedang mengalami flu.

Gregoria Mariska Tunjung. (PBSI)

1. Gregoria Lewati Rintangan Pertama

Meski begitu, Gregoria masih bisa tampil maksimal saat bertemu Anupama Upadhyaya dari India pada Rabu, 22 Januari 2025. Ia menang mudah dengan skor 21-12 dan 21-5.

Kemenangan ini pun mengantarkan Gregoria lolos ke babak 16 besar. Peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu mengatakan keberhasilannya itu tidak lepas dari penguasaan permainan.

"Puji Tuhan hari ini cukup baik bermainnya. Di gim awal rasanya saya banyak lakukan kesalahan sendiri. Tapi di gim kedua saya bisa bermain cukup bersih," ucap Gregoria di Istora Senayan, Rabu 22 Januari 2025.

"Lawan gampang melakukan kesalahan sendiri, jadi itu saya manfaatkan untuk lebih bisa menguasai permainan," tambah pemain berusia 25 tahun itu.

2. Sedang Sakit

Akan tetapi, secara kondisi, Gregoria memang sedang tidak baik-baik saja. Ia mengaku terkena flu sepulang dari India yang cuacanya tengah ekstrem.

"Seperti yang bisa dilihat, (saya) lagi enggak begitu baik, karena dari semalam flu berat, setelah pulang dari india," kata Gregoria.

"Semoga makin hari kondisinya makin baik. Semoga vitamin dan obat-obatan bisa bantu saya pulih," tambahnya.

 

1 2
