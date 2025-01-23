Jadwal Siaran Langsung 16 Besar Indonesia Masters 2025: Ada 10 Wakil Tuan Rumah, Live di iNews dan MNCTV

Simak jadwal siaran langsung 16 besar Indonesia Masters 2025 yang akan menampilkan Ahsan/Hendra (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Jadwal siaran langsung 16 besar Indonesia Masters 2025 akan dibahas Okezone. Ada 10 wakil tuan rumah yang berlaga, semua pertandingan dapat disaksikan live di iNews dan MNCTV!

Turnamen Indonesia Masters 2025 Super 500 telah memasuki babak 16 besar. Seluruh rangkaian pertandingan akan dimainkan di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025) mulai pukul 09.00 WIB.

1. 10 Wakil

Sepuluh wakil tuan rumah berhasil melenggang ke babak 16 besar. Ganda putra dan ganda putri mengirimkan wakil terbanyak masing-masing tiga.

Sementara itu, tunggal putra masih hanya diwakili Jonatan Christie. Tunggal putri mengirim Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani (Putri KW). Lalu, ganda putri diwakili Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi.

2. Fikri/Daniel

Rangkaian perjuangan tuan rumah akan dimulai dari pasangan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin. Pasangan tersebut akan berhadapan dengan Kang Min-hyuk/Kim Won-ho di match kedua lapangan 1.

Di saat bersamaan, ada ganda campuran Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati. Mereka akan menghadapi Gregory Mairs/Jenny Mairs dari Inggris di match kedua lapangan 2.