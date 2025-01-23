Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pulangkan Jin Yong/Seo Seung-jae, Fikri/Daniel Termotivasi Rebut Gelar Juara Indonesia Masters 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |00:05 WIB
Pulangkan Jin Yong/Seo Seung-jae, Fikri/Daniel Termotivasi Rebut Gelar Juara Indonesia Masters 2025
Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin kala berlaga. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, punya ambisi besar di ajang Indonesia Masters 2025. Mereka bertekad rebut gelar juara di ajang berlevel Super 500 itu.

Motivasi Fikri/Daniel untuk merebut gelar juara makin besar usai mereka berhasil melewati rintangan pertama. Pada babak 32 besar, Fikri/Daniel sukses mengalahkan wakil Korea Selatan, Jin Yong/Seo Seung Jae.

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin. PBSI

1. Kunci Sukses Kalahkan Jin/Seo

Bermain di Istora Senayan, Rabu 22 Januari 2025 siang WIB, Fikri/Daniel menang dua gim langsung atas Jin/Seo. Laga berakhir dengan skor 21-14 dan 21-19.

Untuk memenangi laga tersebut, Fikri/Daniel mengaku bermain fokus di setiap poin. Adanya dukungan dari penonton di Istora pun membuat mereka semakin termotivasi memenangi laga.

"Alhamdulillah di babak pertama ini dilancarkan dan diberikan kemenangan. Tadi permainan berlangsung cukup sengit dan seru, kami berusaha fokus di setiap poinnya," ucap Fikri di Istora Senayan, Rabu 22 Januari 2025.

"Tadi di gim kedua kami sempat saling kejar-kejaran (poin), kami coba tingkatkan fokusnya, dan dengan dukungan penonton kami semakin termotivasi untuk memenangkan pertandingan ini. Tidak mudah (untuk memenangkannya), tapi kami fokus satu demi satu poinnya," tambah Daniel.

 

Halaman:
1 2
