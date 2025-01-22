Hasil Indonesia Masters 2025: Chico Aura Angkat Koper Lebih Awal, Usai Kalah dari Kenta Nishimoto

HASIL Indonesia Masters 2025 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, harus angkat koper lebih awal.

Pasalnya, Chico kalah dari wakil Jepang, Kenta Nishimoto, di babak 32 besar. Main di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025) malam WIB, Chico kalah dengan skor 18-21 dan 14-21.

Jalannya Pertandingan

Kenta Nishimoto tampil begitu percaya diri melawan Chico Aura. Pada awal gim pertama, dia pun bisa unggul 7-4 atas Chico.

Chico terus memberikan perlawanan terbaiknya dalam laga itu. Akan tetapi, dia masih sulit mengejar ketertinggal skor atas Kenta Nishimoto bersilih dua angka, yakni 7-11.

Atlet berusia 26 tahun itu sempat menyamakan kedudukan melawan Kenta Nishimoto dengan skor 16-16. Namun, beberapa saat kemudian, Chico kembali tertinggal 16-18 dari lawan.

Chico Aura menutup gim pertama dengan catatan kurang bagus. Dia menelan kekalahan 18-21 dari Kenta Nishimoto.

Pada gim kedua, Chico dan Kenta bermain cukup ketat. Kedua pemain saling kejar-mengejar poin sehingga sempat beberapa kali imbang 2-2, 5-5, dan 7-7.

Kenta Nishimoto kembali mendominasi permainan atas Chico Aura. Hal itu ditandai dirinya kini dapat unggul 17-10 atas lawan.

Chico Aura Dwi harus menerima kenyataan pahit karena tersingkir dari Indonesia Masters 2025. Kepastian itu setelah dia kalah dalam gim kedua dari Kenta dengan skor 14-21.