Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Masters 2025: Chico Aura Angkat Koper Lebih Awal, Usai Kalah dari Kenta Nishimoto

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |21:36 WIB
Hasil Indonesia Masters 2025: Chico Aura Angkat Koper Lebih Awal, Usai Kalah dari Kenta Nishimoto
Chico Aura Dwi Wardoyo kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Indonesia Masters 2025 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, harus angkat koper lebih awal.

Pasalnya, Chico kalah dari wakil Jepang, Kenta Nishimoto, di babak 32 besar. Main di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025) malam WIB, Chico kalah dengan skor 18-21 dan 14-21.

Chico Aura Dwi Wardoyo. PBSI

Jalannya Pertandingan

Kenta Nishimoto tampil begitu percaya diri melawan Chico Aura. Pada awal gim pertama, dia pun bisa unggul 7-4 atas Chico.

Chico terus memberikan perlawanan terbaiknya dalam laga itu. Akan tetapi, dia masih sulit mengejar ketertinggal skor atas Kenta Nishimoto bersilih dua angka, yakni 7-11.

Atlet berusia 26 tahun itu sempat menyamakan kedudukan melawan Kenta Nishimoto dengan skor 16-16. Namun, beberapa saat kemudian, Chico kembali tertinggal 16-18 dari lawan.

Chico Aura menutup gim pertama dengan catatan kurang bagus. Dia menelan kekalahan 18-21 dari Kenta Nishimoto.

Pada gim kedua, Chico dan Kenta bermain cukup ketat. Kedua pemain saling kejar-mengejar poin sehingga sempat beberapa kali imbang 2-2, 5-5, dan 7-7.

Kenta Nishimoto kembali mendominasi permainan atas Chico Aura. Hal itu ditandai dirinya kini dapat unggul 17-10 atas lawan.

Chico Aura Dwi harus menerima kenyataan pahit karena tersingkir dari Indonesia Masters 2025. Kepastian itu setelah dia kalah dalam gim kedua dari Kenta dengan skor 14-21.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179418/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-QlwV_large.jpg
Hasil Lengkap Final Indonesia Masters II 2025: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Juara, Tuan Rumah Borong 4 Gelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178720/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_indonesia_masters_super_100_ii_2025_di_vision-RHcJ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Indonesia Masters Super 100 II 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178208/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-BuRo_large.jpg
Alasan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Rela Turun Level dan Main di Indonesia Masters II 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178142/indonesia_masters_2025_super_100_digelar_di_medan_pada_21_26_oktober_2025-m5ZM_large.jpg
Perebutkan Total Hadiah Rp1,8 Miliar, Sebanyak 232 Pebulu Tangkis Siap Unjuk Gigi di Indonesia Masters 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177473/saksikan_siaran_langsung_indonesia_masters_2025_super_100_hanya_di_mnctv-CM9B_large.jpeg
Saksikan Indonesia Masters 2025 Super 100, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/40/3171626/simak_kata_kata_chico_aura_yang_mengakhiri_puasa_gelar_dengan_juara_indonesia_masters_2025-qNe7_large.jpg
Kata-Kata Chico Aura yang Akhiri Puasa Gelar dengan Juara Indonesia Masters 2025 Super 100
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement