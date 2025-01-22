Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Masters 2025: Jonatan Christie Tembus 16 Besar, Usai Pulangkan Wakil Taiwan!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |19:38 WIB
Hasil Indonesia Masters 2025: Jonatan Christie Tembus 16 Besar, Usai Pulangkan Wakil Taiwan!
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: PBSI)
HASIL Indonesia Masters 2025 akan diulas Okezone. Tunggal Putra Indonesia, Jonatan Christie, berhasil memulangkan wakil Taiwan, Su Li Yang.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025) malam WIB, Jonatan menang dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-15. Hasil ini membawa Jonatan lolos ke babak 16 besar.

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

Jalannya Pertandingan

Jonatan Christie mendapat perlawanan ketat dari Su Li Yang sejak awal gim pertama. Dia pun langsung tertinggal 1-2 dari pemain lawan.

Kejar-mengejar poin pun tersaji setelah itu. Tetapi, Jonatan Christie bisa tampil lebih tangguh sehingga memimpin 7-5 atas Su Li Yang.

Kondisi ini belanjut hingga menyentuh interval gim pertama. Jonatan unggul atas Su Li Yang dengan skor 11-8.

Usai interval, Jonatan Christie terus menunjukkan dominasi permainannya. Jonatan pun menang dengan skor 21-13 di gim pertama.

Pada gim kedua, Su Li Yang langsung tancap gas. Dia dapat unggul 8-2 atas Jonatan Christie.

Jonatan pun tak tingal diam. Dia bermain lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan dari lawan. Usanya membuat Jonatan bisa memangkas selisih skor menjadi 8-10

Kerja keras Jonatan perlahan membuahkan hasil dalam gim kedua. Pasalnya, dia kini berbalik unggul atas Su Li Yang dengan skor 14-12.

Jonatan Christie menutup gim kedua dengan hasil manis karena menang 21-15 atas Su Li Yang. Dia pun berhak melaju ke babak 16 besar Indonesian Masters 2025.

 

