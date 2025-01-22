HASIL Indonesia Masters 2025 akan diulas Okezone. Tunggal Putra Indonesia, Jonatan Christie, berhasil memulangkan wakil Taiwan, Su Li Yang.
Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025) malam WIB, Jonatan menang dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-15. Hasil ini membawa Jonatan lolos ke babak 16 besar.
Jonatan Christie mendapat perlawanan ketat dari Su Li Yang sejak awal gim pertama. Dia pun langsung tertinggal 1-2 dari pemain lawan.
Kejar-mengejar poin pun tersaji setelah itu. Tetapi, Jonatan Christie bisa tampil lebih tangguh sehingga memimpin 7-5 atas Su Li Yang.
Kondisi ini belanjut hingga menyentuh interval gim pertama. Jonatan unggul atas Su Li Yang dengan skor 11-8.
Usai interval, Jonatan Christie terus menunjukkan dominasi permainannya. Jonatan pun menang dengan skor 21-13 di gim pertama.
Pada gim kedua, Su Li Yang langsung tancap gas. Dia dapat unggul 8-2 atas Jonatan Christie.
Jonatan pun tak tingal diam. Dia bermain lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan dari lawan. Usanya membuat Jonatan bisa memangkas selisih skor menjadi 8-10
Kerja keras Jonatan perlahan membuahkan hasil dalam gim kedua. Pasalnya, dia kini berbalik unggul atas Su Li Yang dengan skor 14-12.
Jonatan Christie menutup gim kedua dengan hasil manis karena menang 21-15 atas Su Li Yang. Dia pun berhak melaju ke babak 16 besar Indonesian Masters 2025.