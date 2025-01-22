Hasil Indonesia Masters 2025: Jonatan Christie Tembus 16 Besar, Usai Pulangkan Wakil Taiwan!

HASIL Indonesia Masters 2025 akan diulas Okezone. Tunggal Putra Indonesia, Jonatan Christie, berhasil memulangkan wakil Taiwan, Su Li Yang.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025) malam WIB, Jonatan menang dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-15. Hasil ini membawa Jonatan lolos ke babak 16 besar.

Jalannya Pertandingan

Jonatan Christie mendapat perlawanan ketat dari Su Li Yang sejak awal gim pertama. Dia pun langsung tertinggal 1-2 dari pemain lawan.

Kejar-mengejar poin pun tersaji setelah itu. Tetapi, Jonatan Christie bisa tampil lebih tangguh sehingga memimpin 7-5 atas Su Li Yang.

Kondisi ini belanjut hingga menyentuh interval gim pertama. Jonatan unggul atas Su Li Yang dengan skor 11-8.

Usai interval, Jonatan Christie terus menunjukkan dominasi permainannya. Jonatan pun menang dengan skor 21-13 di gim pertama.

Pada gim kedua, Su Li Yang langsung tancap gas. Dia dapat unggul 8-2 atas Jonatan Christie.

Jonatan pun tak tingal diam. Dia bermain lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan dari lawan. Usanya membuat Jonatan bisa memangkas selisih skor menjadi 8-10

Kerja keras Jonatan perlahan membuahkan hasil dalam gim kedua. Pasalnya, dia kini berbalik unggul atas Su Li Yang dengan skor 14-12.

Jonatan Christie menutup gim kedua dengan hasil manis karena menang 21-15 atas Su Li Yang. Dia pun berhak melaju ke babak 16 besar Indonesian Masters 2025.