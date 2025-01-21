Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Masters 2025: Leo/Bagas Dihentikan Wakil Malaysia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |20:56 WIB
Hasil Indonesia Masters 2025: Leo/Bagas Dihentikan Wakil Malaysia
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana takluk di 32 besar Indonesia Masters 2025 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

JAKARTA – Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana terhenti di babak pertama Indonesia Masters 2025. Mereka takluk dari Nur Mohd Azriyn Ayub Azriyn/Tan Wee Kiong dengan skor 16-21 dan 17-21.

Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025), Leo/Bagas memulainya dengan sangat baik. Mereka bahkan unggul sangat telak 8-3 atas Azriyn/Kiong.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana beraksi di Japan Open 2024 (Foto: PBSI)

Alhasil, Leo/Bagas unggul di interval gim pertama dengan skor 11-6. Namun selepas interval, Azriyn/Kiong berhasil membalikan keadaan dengan unggul 13-12.

Setelah itu, pasangan Malaysia ini terus memperlebar keunggulannya menjadi 18-15. Hasilnya, Leo/Bagas pun kalah di gim pertama dengan skor 16-21.

Pada gim kedua, Leo/Bagas kembali mendapat tekanan yang berarti dari lawannya. Pasangan ranking 25 dunia itu tertinggal 4-7. Kendati begitu, mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 8-8.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179418/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-QlwV_large.jpg
Hasil Lengkap Final Indonesia Masters II 2025: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Juara, Tuan Rumah Borong 4 Gelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178720/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_indonesia_masters_super_100_ii_2025_di_vision-RHcJ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Indonesia Masters Super 100 II 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178208/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-BuRo_large.jpg
Alasan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Rela Turun Level dan Main di Indonesia Masters II 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178142/indonesia_masters_2025_super_100_digelar_di_medan_pada_21_26_oktober_2025-m5ZM_large.jpg
Perebutkan Total Hadiah Rp1,8 Miliar, Sebanyak 232 Pebulu Tangkis Siap Unjuk Gigi di Indonesia Masters 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177473/saksikan_siaran_langsung_indonesia_masters_2025_super_100_hanya_di_mnctv-CM9B_large.jpeg
Saksikan Indonesia Masters 2025 Super 100, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/40/3171626/simak_kata_kata_chico_aura_yang_mengakhiri_puasa_gelar_dengan_juara_indonesia_masters_2025-qNe7_large.jpg
Kata-Kata Chico Aura yang Akhiri Puasa Gelar dengan Juara Indonesia Masters 2025 Super 100
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement