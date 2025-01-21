Hasil Indonesia Masters 2025: Leo/Bagas Dihentikan Wakil Malaysia

JAKARTA – Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana terhenti di babak pertama Indonesia Masters 2025. Mereka takluk dari Nur Mohd Azriyn Ayub Azriyn/Tan Wee Kiong dengan skor 16-21 dan 17-21.

Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025), Leo/Bagas memulainya dengan sangat baik. Mereka bahkan unggul sangat telak 8-3 atas Azriyn/Kiong.

Alhasil, Leo/Bagas unggul di interval gim pertama dengan skor 11-6. Namun selepas interval, Azriyn/Kiong berhasil membalikan keadaan dengan unggul 13-12.

Setelah itu, pasangan Malaysia ini terus memperlebar keunggulannya menjadi 18-15. Hasilnya, Leo/Bagas pun kalah di gim pertama dengan skor 16-21.

Pada gim kedua, Leo/Bagas kembali mendapat tekanan yang berarti dari lawannya. Pasangan ranking 25 dunia itu tertinggal 4-7. Kendati begitu, mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 8-8.