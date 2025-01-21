Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Hari Pertama Indonesia Masters 2025: 3 Pemain Lolos, Debutan Berguguran

Simak hasil lengkap wakil Indonesia di hari pertama Indonesia Masters 2025 termasuk Ahsan/Hendra (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

BERIKUT hasil lengkap wakil Indonesia di hari pertama Indonesia Masters 2025, Selasa (22/1/2025). Dua ganda putra yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan melaju mulus.

Sebanyak sembilan wakil Indonesia langsung tampil di babak utama. Sementara, satu pemain lolos dari babak kualifikasi yakni Raymond Indra/Putra Harapan Rindorindo.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Hasilnya, hanya tiga wakil saja yang melaju ke babak 16 besar. Selain Fajar/Rian dan Ahsan/Hendra, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi ikut lolos.

Pasangan Ana/Tiwi bahkan menjadi wakil pertama yang melaju ke 16 besar! Mereka mengalahkan Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan dua gim langsung 21-12 dan 21-5.

Lalu, Fajar/Rian berhasil mengalahkan Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard di 32 besar. Mereka sayangnya butuh tiga gim untuk menang 13-21, 21-19, 21-11.

Terakhir, ganda putra veteran Ahsan/Hendra ikut lolos ke babak 16 besar. The Daddies memulangkan Chiang Chien-Wei/Wu Hsuan-Yi dengan skor 21-19 dan 22-20.