Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Link Live Streaming Indonesia Masters 2025 Hari Ini: Termasuk Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia, 15 Wakil Tanah Air Siap Beraksi, Klik di Sini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |06:26 WIB
Link Live Streaming Indonesia Masters 2025 Hari Ini: Termasuk Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia, 15 Wakil Tanah Air Siap Beraksi, Klik di Sini!
Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia. (Foto: PBSI)
A
A
A

LINK live streaming Indonesia Masters 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Sebanyak 15 wakil Tanah Air siap beraksi di hari kedua Indonesia Masters 2025 yang berlangsung pada Rabu (22/1/2025), dan salah satunya ada Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Perjuangan para pemain di babak 32 besar Indonesia Masters 2025 itu pun bisa disaksikan secara live streaming di Vision+. Aksi para pejuang Tanah Air itu pun sudah bisa disaksikan mulai pukul 08.00 WIB nanti.

1. Debut Dejan/Siti di Istora Senayan

Pasangan ganda campuran baru Indonesia, Dejan/Siti mungkin menjadi salah satu penampilan yang paling dinanti oleh publik Istora Senayan. Pasalnya mereka akan debut di Istora sebagai pasangan baru.

Ya, Dejan/Siti baru dipasangkan di awal 2025 ini. Mereka sudah debut sebagai pasangan di India Open 2025 pada musim lalu.

Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti beraksi di India Open 2025 (Foto: PBSI)
Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti beraksi di India Open 2025 (Foto: PBSI)

Sayangnya, Dejan/Siti hanya berhasil meraih satu kemenangan saja dan harus gugur di babak 16 besar. Kini harapannya Dejan/Siti bisa bermain lebih baik dan melaju sejauh mungkin.

Untuk di Indonesia Masters 2025, Dejan/Siti akan bertemu wakil Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie di babak 32 besar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179418/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-QlwV_large.jpg
Hasil Lengkap Final Indonesia Masters II 2025: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Juara, Tuan Rumah Borong 4 Gelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178720/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_indonesia_masters_super_100_ii_2025_di_vision-RHcJ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Indonesia Masters Super 100 II 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178208/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-BuRo_large.jpg
Alasan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Rela Turun Level dan Main di Indonesia Masters II 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178142/indonesia_masters_2025_super_100_digelar_di_medan_pada_21_26_oktober_2025-m5ZM_large.jpg
Perebutkan Total Hadiah Rp1,8 Miliar, Sebanyak 232 Pebulu Tangkis Siap Unjuk Gigi di Indonesia Masters 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177473/saksikan_siaran_langsung_indonesia_masters_2025_super_100_hanya_di_mnctv-CM9B_large.jpeg
Saksikan Indonesia Masters 2025 Super 100, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/40/3171626/simak_kata_kata_chico_aura_yang_mengakhiri_puasa_gelar_dengan_juara_indonesia_masters_2025-qNe7_large.jpg
Kata-Kata Chico Aura yang Akhiri Puasa Gelar dengan Juara Indonesia Masters 2025 Super 100
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement