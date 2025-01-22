Link Live Streaming Indonesia Masters 2025 Hari Ini: Termasuk Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia, 15 Wakil Tanah Air Siap Beraksi, Klik di Sini!

LINK live streaming Indonesia Masters 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Sebanyak 15 wakil Tanah Air siap beraksi di hari kedua Indonesia Masters 2025 yang berlangsung pada Rabu (22/1/2025), dan salah satunya ada Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Perjuangan para pemain di babak 32 besar Indonesia Masters 2025 itu pun bisa disaksikan secara live streaming di Vision+. Aksi para pejuang Tanah Air itu pun sudah bisa disaksikan mulai pukul 08.00 WIB nanti.

1. Debut Dejan/Siti di Istora Senayan

Pasangan ganda campuran baru Indonesia, Dejan/Siti mungkin menjadi salah satu penampilan yang paling dinanti oleh publik Istora Senayan. Pasalnya mereka akan debut di Istora sebagai pasangan baru.

Ya, Dejan/Siti baru dipasangkan di awal 2025 ini. Mereka sudah debut sebagai pasangan di India Open 2025 pada musim lalu.

Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti beraksi di India Open 2025 (Foto: PBSI)

Sayangnya, Dejan/Siti hanya berhasil meraih satu kemenangan saja dan harus gugur di babak 16 besar. Kini harapannya Dejan/Siti bisa bermain lebih baik dan melaju sejauh mungkin.

Untuk di Indonesia Masters 2025, Dejan/Siti akan bertemu wakil Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie di babak 32 besar.