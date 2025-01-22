LINK live streaming Indonesia Masters 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Sebanyak 15 wakil Tanah Air siap beraksi di hari kedua Indonesia Masters 2025 yang berlangsung pada Rabu (22/1/2025), dan salah satunya ada Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti.
Perjuangan para pemain di babak 32 besar Indonesia Masters 2025 itu pun bisa disaksikan secara live streaming di Vision+. Aksi para pejuang Tanah Air itu pun sudah bisa disaksikan mulai pukul 08.00 WIB nanti.
Pasangan ganda campuran baru Indonesia, Dejan/Siti mungkin menjadi salah satu penampilan yang paling dinanti oleh publik Istora Senayan. Pasalnya mereka akan debut di Istora sebagai pasangan baru.
Ya, Dejan/Siti baru dipasangkan di awal 2025 ini. Mereka sudah debut sebagai pasangan di India Open 2025 pada musim lalu.
Sayangnya, Dejan/Siti hanya berhasil meraih satu kemenangan saja dan harus gugur di babak 16 besar. Kini harapannya Dejan/Siti bisa bermain lebih baik dan melaju sejauh mungkin.
Untuk di Indonesia Masters 2025, Dejan/Siti akan bertemu wakil Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie di babak 32 besar.