HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Masters 2025: Lanny/Fadia Dihentikan Fukushima/Matsumoto

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |20:11 WIB
Hasil Indonesia Masters 2025: Lanny/Fadia Dihentikan Fukushima/Matsumoto
Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti terhenti di babak pertama Indonesia Masters 2025 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

JAKARTA Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti terhenti di babak pertama Indonesia Masters 2025 Super 500. Mereka takluk 19-21 dan 17-21.

Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025) malam WIB, Lanny/Fadia mengawali fase awal gim pertama cukup baik. Mereka mampu ungguli Fukushima/Matsumoto dengan skor 8-6.

Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti beraksi di Malaysia Open 2025 (Foto: PBSI)

Namun setelah itu, Lanny/Fadia mendapat tekanan yang berarti dari pasangan asal Jepang itu. Alhasil, mereka harus tertinggal 9-11 di interval gim pertama.

Setelah jeda, Lanny/Fadia terus memangkas ketertinggalannya menjadi 16-18. Pada akhirnya, duet Pelatnas PBSI Cipayung itu harus menelan kekalahan di gim pertama dari Fukushima/Matsumoto dengan skor 19-21.

Pada gim kedua, Lanny/Fadia kembali mendapat tekanan dari Fukushima/Matsumoto. Mereka kesulitan untuk keluar dari tekanan sehingga harus tertinggal 5-8.

 

Telusuri berita Sport lainnya
