HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Proliga 2025: Sabina Altynbekova Masih Belum Menang, Yogya Falcons Kalah 0-3 dari Jakarta Pertamina Enduro!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |16:30 WIB
Hasil Proliga 2025: Sabina Altynbekova Masih Belum Menang, Yogya Falcons Kalah 0-3 dari Jakarta Pertamina Enduro!
Sabina Altynbekova kala berlaga di Proliga 2025. (Foto: Instagram/@sabina_altynbekova)
A
A
A

HASIL Proliga 2025 akan diulas dalam artikel ini. Sabina Altynbekova masih belum bisa membawa timnya, Yogya Falcons.

Kini, Yogya Falcons kalah telak 0-3 (17-25, 14-25, 17-25).dari Jakarta Pertamina Enduro di pekan ke-3 Proliga 2025. Laga itu digelar di GOR Ken Arok, Malang, Minggu (19/1/2025) siang WIB.

Pemain Yogya Falcons Sabina Altynbekova

Hasil itu membuat Yogya Falcons masih terpuruk di dasar klasemen Proliga 2025. Tim anyar tersebut masih belum mampu mencuri kemenangan dalam lima laga yang sudah dilalui sejauh ini.

Jalannya Pertandingan

Yogya Falcons memulai laga dengan meraih poin pertama dan bahkan sempat unggul 5-4 terlebih dahulu. Skor sempat sama saat 4-4 dan 5-5, tetapi Sabina cs kembali mampu unggul dengna skor 6-5.

Sayangnya, keunggulan itu tak bertahan lama karena Jakarta Pertamina Enduro kemudian berhasil mencuri empat poin berturut-turut hingga mengambil alih keunggulan dengan 9-6. Setelah itu, momentum berpaling dari Yogya Falcons dan Jakarta Pertamina Enduro terus unggul hingga 15-10.

Sabina dan kolega sempat mencuri beberapa poin dari lawannya, tetapi jarak lima poin tak kunjung mengecil hingga skor 13-20. Jakarta Pertamina Enduro pun mengambil set pertamaengan kemenangan 25-17.

Gagal mencuri set pertama, Yogya Falcons justru kembali harus tertinggal terlebih dahulu pada awal set kedua dengan skor 2-5. Mereka sempat mencoba bangkit dan nyaris menyamakan kedudukan pada skor 6-7.

Setelah itu, mereka kembali kecolongan beberapa poin dan tertinggal hingga skor 6-12. Jakarta Pertamina Enduro terus melesat meninggalkan Sabina dan kolega dengan keunggulan 20-11.

 

