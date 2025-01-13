Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kejutan dan Duel Sengit Menanti di Australian Open 2025! Berikut Cara Streaming di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |17:35 WIB
Kejutan dan Duel Sengit Menanti di Australian Open 2025! Berikut Cara Streaming di Vision+
Saksikan laga Australia Open 2025 di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Australian Open yang masuk sebagai salah satu dari empat kejuaraan Grand Slam, siap menghadirkan laga tenis spektakuler. Australian Open 2025 dapat disaksikan secara streaming di channel beIN Sports melalui Vision+.

Dengan persaingan yang semakin ketat, turnamen ini akan menjadi ajang penuh kejutan dalam dunia tenis dunia. Siapakah yang mampu melangkah ke puncak? Dapatkah pemain senior mempertahankan dominasi mereka? Atau wajah baru akan menghiasi takhta tenis dunia?

Jangan lewatkan setiap pertandingan dalam gelaran Australian Open 2025 yang telah dimulai Minggu (12/01) hingga Minggu (26/01) melalui channel beIN Sports di Vision+. Berikut cara mudah untuk streaming Australian Open di Vision+:

1. Unduh aplikasi Vision+ di di Google Play Store, App Store, atau kunjungi https://www.visionplus.id/

2. Login/ register akun Anda

3. Masuk ke home atau beranda

4. Di halaman utama aplikasi, klik banner Australian Open untuk langsung masuk ke tayangan live

5. Mulai nonton Australian Open 2025

Daniil Medvedev Australia Open 2021 (Reuters/Asanka Brendon Ratnayake)

Jangan lupa aktifkan paket untuk bisa menonton tayangan Australian Open 2025 di Vision+ dengan ikuti langkah berikut:

1. Login/ register akun Anda

2. Klik “Beli Paket”

3. Pilih paket beIN Sports seharga Rp36.000,-.

4. Selesaikan pembayaran

5. Mulai streaming Australian Open atau tayangan sports lainnya

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/40/3101913/australia_open_2025-Heut_large.jpg
Australian Open 2025 Dimulai! Berikut Jadwal dan Link Streaming di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177662//yoshi_sudarso-DeLy_large.jpg
Yoshi Sudarso Jadi Cowok Playboy dalam Series Baru VISION+ Still Single
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177597//worldsbk_spanyol_2025-UkBZ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming WorldSBK Spanyol 2025, Nonton di Vision+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177573//samo_rafael-K2Vf_large.jpg
Ternyata, Samo Rafael Simpan Rasa untuk Yuki Kato dalam Series Still Single
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177569//marc_marquez-38JQ_large.jpg
Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Australia 2025: Siapa yang Berjaya Tanpa Marc Marquez, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177531//still_single-kUK6_large.jpg
VISION+ Rilis Series Still Single: Kisah Cinta, Zodiak, dan Pencarian Jati Diri
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement