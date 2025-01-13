Kejutan dan Duel Sengit Menanti di Australian Open 2025! Berikut Cara Streaming di Vision+

Saksikan laga Australia Open 2025 di Vision+. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Australian Open yang masuk sebagai salah satu dari empat kejuaraan Grand Slam, siap menghadirkan laga tenis spektakuler. Australian Open 2025 dapat disaksikan secara streaming di channel beIN Sports melalui Vision+.

Dengan persaingan yang semakin ketat, turnamen ini akan menjadi ajang penuh kejutan dalam dunia tenis dunia. Siapakah yang mampu melangkah ke puncak? Dapatkah pemain senior mempertahankan dominasi mereka? Atau wajah baru akan menghiasi takhta tenis dunia?

Jangan lewatkan setiap pertandingan dalam gelaran Australian Open 2025 yang telah dimulai Minggu (12/01) hingga Minggu (26/01) melalui channel beIN Sports di Vision+. Berikut cara mudah untuk streaming Australian Open di Vision+:

1. Unduh aplikasi Vision+ di di Google Play Store, App Store, atau kunjungi https://www.visionplus.id/

2. Login/ register akun Anda

3. Masuk ke home atau beranda

4. Di halaman utama aplikasi, klik banner Australian Open untuk langsung masuk ke tayangan live

5. Mulai nonton Australian Open 2025

Jangan lupa aktifkan paket untuk bisa menonton tayangan Australian Open 2025 di Vision+ dengan ikuti langkah berikut:

1. Login/ register akun Anda

2. Klik “Beli Paket”

3. Pilih paket beIN Sports seharga Rp36.000,-.

4. Selesaikan pembayaran

5. Mulai streaming Australian Open atau tayangan sports lainnya