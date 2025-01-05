Hasil Lengkap Proliga 2025 Sabtu 4 Januari: Popsivo Polwan Menang 3-0 atas Bandung BJB Tandamata, Surabaya Samator Comeback atas Garuda Jaya!

HASIL lengkap Proliga 2025 pada Sabtu 4 Januari akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya ada duel Popsivo Polwan vs Bandung BJB Tandamata yang berakhir 3-0.

Ya, ajang Proliga 2025 berlanjut hari ini. Ada Tiga pertandingan Proliga 2025 telah rampung digelar di GOR Jatidiri, Semarang, Sabtu 4 Januari 2025.

Bandung BJB Tandamata versus Jakarta Popsivo Polwan membuka pertandingan hari ini di sektor putri. Kedua tim bermain cukup sengit sejak awal, dengan saling jual beli serangan. Terlebih pada set pertama, kedua tim saling kejar-kejaran angka.

Namun pada akhirnya, Jakarta Popsivo Polwan tampil superior dengan merebut kemenangan atas Bandung BJB Tandamata dengan skor 3-0 (27-25, 25-23, 25-16). Bintang kemenangan mereka dalam pertandingan tersebut adalah pemain asing Neriman Ozsoy yang mencetak 26 poin.

Kemudian di pertandingan kedua sektor putri, ada duel Jakarta Livin Mandiri kontra Jakarta Pertamina Enduro. Pertandingan tersebut berjalan super ketat dan seru. Pasalnya, pertarungan lima set tersaji dalam laga tersebut.

Jakarta Livin Mandiri harus menang susah payah atas Jakarta Pertamina Enduro. Sebab tim polesan Kim Ki Jung itu pada akhirnya membungkus kemenangan dengan skor 3-2 (25-18, 18-25, 21-25, 25-16, 15-7).