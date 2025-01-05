Advertisement
SPORT LAIN

Reaksi Pelatih Yogya Falcons Usai Sabina Altybekova Cs Kalah di Laga Perdana Proliga 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |00:05 WIB
Reaksi Pelatih Yogya Falcons Usai Sabina Altybekova Cs Kalah di Laga Perdana Proliga 2025
Sabina Altynbekova kala berlaga di Proliga 2025. (Foto: PBVSI)
REAKSI pelatih Yogya Falcons, Marcos Sugiyama, usai Sabina Altynbekova cs kalah di laga perdana Proliga 2025 menarik diulas. Dia menegaskan tak menyesali kekalahan tersebut.

Marcos Sugiyama siap mengevaluasi tim. Dengan begitu, Yogya Falcons bisa tampil lebih baik lagi di laga berikutnya.

sabina altybekova foto ig @yogyafalcons.jpg

1. Yogya Falcons Tumbang

Ya, Yogya Falcons membuka perjalanan dengan buruk di Proliga 2025. Mereka kalah di tangan Jakarta Electric PLN.

Duel itu tersaji di GOR Jatidiri, Semarang, Jumat, 3 Januari 2025. Pada laga itu, tim putri Yogya Falcons kalah 0-3 dengan rincian skor 12-25, 19-25, dan 14-25.

Penampilan Yogya Falcons pun dinantikan dalam laga itu. Sebab, ada sosok pemain bintang Kazakhstan di tim tersebut, yakni Sabina Altynbekova.

Debut Sabina pun sudah dinanti-nanti di Proliga. Dia mendapat sambutan hangat saat memasuki lapangan. Akan tetapi, ia gagal mengantarkan timnya merebut kemenangan.

 

Halaman:
1 2
