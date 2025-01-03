Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Proliga 2025: Sabina Altynbekova Debut, Yogya Falcons Kalah Telak 0-3 dari Jakarta Electric PLN

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |18:42 WIB
Hasil Proliga 2025: Sabina Altynbekova Debut, Yogya Falcons Kalah Telak 0-3 dari Jakarta Electric PLN
Sabina Altynbekova kala membela Yogya Falcons. (Foto: Instagram/@altynbekova_20)
A
A
A

HASIL Proliga 2025 akan diulas dalam artikel ini. Laga Yogya Falcons vs Jakarta Electric PLN harus berakhir dengan kekalahan Sabina Altynbekova cs dengan skor telak 0-3.

Laga Yogya Falcons vs Jakarta Electric PLN digelar di GOR Jatidiri, Semarang, Jumat (3/1/2025) sore WIB. Dalam laga ini, pevoli bintang asal Kazakhstan, Sabina Altynbekova, menjalani debut yang kurang mulus bersama Yogya Falcons di Proliga 2025.

Yogya Falcons benar-benar kesulitan meladeni permainan Jakarta Electric PLN. Mereka kalah dengan skor 0-3 (12-25, 19-25, 14-25).

Jalannya Pertandingan

Jakarta Electric PLN cukup mendominasi permainan. Tim polesan Chamman Dokmai itu acap kali melancarkan variasi serangan yang menyulitkan Yogya Falcons sehingga mampu unggul 8-6.

Sabina dan kolega mencoba untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Namun sayangnya Yogya Falcons justru semakin tertinggal dari Jakarta Electric PLN menjadi 8-17.

Sementara itu, Polina Shemanova cs terlihat semakin nyaman mencuri poin. Pada akhirnya, Jakarta Electric PLN sukses menutup set pertama dengan kemenangan 25-12 atas Yogya Falcons.

 

Halaman:
1 2
