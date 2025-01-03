Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kenapa Dani Pedrosa Dijuluki si Raja Tanpa Mahkota MotoGP?

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |13:21 WIB
Kenapa Dani Pedrosa Dijuluki si Raja Tanpa Mahkota MotoGP?
Dani Pedrosa dijuluki si Raja Tanpa Mahkota MotoGP (Foto: MotoGP)
A
A
A

KENAPA Dani Pedrosa dijuluki si Raja Tanpa Mahkota di MotoGP? Simak jawabannya berikut ini.

Daniel Pedrosa Ramal adalah pembalap legendaris kelahiran 29 September 1985 di Sabadell, Spanyol. Ia melakoni debut kejuaraan dunia pada 2001 di kelas 125cc setelah berkompetisi di Movistar Activa Cup dan dengan persetujuan Dorna.

Dani Pedrosa. MotoGP

Setelah menjadi juara 125cc pada 2003, dan setelah mendapatkan gelar 250cc pada 2004 serta 2005, Honda memberinya kesempatan untuk mentas di MotoGP pada 2006. Pedrosa menjadi rekan setim Nicky Hayden.

1. Era Sulit

Itu adalah era yang sulit bagi Honda karena tidak berhasil menemukan formula untuk pulih dari trauma kehilangan Valentino Rossi. Sang legenda memutuskan  bergabung dengan Yamaha pada 2004 setelah merasa diremehkan oleh HRC.

Rekan setimnya, Hayden, memastikan gelar juara pada tahun yang sama ketika Pedrosa memulai petualangannya di kategori utama. Hal ini menjadi paradoks tersendiri.

2. Ujung Tombak

Pedrosa menjadi ujung tombak generasi pembalap baru yang mencapai level tertinggi untuk mengakhiri era dominasi Rossi yang tak tertandingi. Namun, ia gagal melakukannya pada 2006-2018.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/09/02/38/1206821/berkat-playstation-petrucci-kalahkan-lorenzo-dan-pedrosa-6810m9ZFIT.jpg
Berkat Playstation, Petrucci Kalahkan Lorenzo dan Pedrosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/06/01/38/1158390/sembuh-dari-cedera-pedrosa-tampil-menawan-VKSUexjM2q.jpg
Sembuh dari Cedera, Pedrosa Tampil Menawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/04/02/38/1128140/lengannya-sakit-lagi-pedrosa-pertimbangkan-pensiun-dini-LPgPTUkpJv.jpg
Lengannya Sakit Lagi, Pedrosa Pertimbangkan Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/03/31/38/1127315/pedrosa-harus-lebih-baik-di-seri-kedua-k2r78PYHDH.jpg
Pedrosa Harus Lebih Baik di Seri Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/10/21/38/1055272/marquez-tak-masalah-jika-pedrosa-disingkirkan-9wDjbpryXH.jpg
Marquez Tak Masalah Jika Pedrosa "Disingkirkan"
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/10/21/38/1055251/marquez-pedrosa-buat-sentul-tambah-panas-HeINcEz369.jpg
Marquez & Pedrosa Buat Sentul Tambah Panas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement