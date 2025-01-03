Kenapa Dani Pedrosa Dijuluki si Raja Tanpa Mahkota MotoGP?

KENAPA Dani Pedrosa dijuluki si Raja Tanpa Mahkota di MotoGP? Simak jawabannya berikut ini.

Daniel Pedrosa Ramal adalah pembalap legendaris kelahiran 29 September 1985 di Sabadell, Spanyol. Ia melakoni debut kejuaraan dunia pada 2001 di kelas 125cc setelah berkompetisi di Movistar Activa Cup dan dengan persetujuan Dorna.

Setelah menjadi juara 125cc pada 2003, dan setelah mendapatkan gelar 250cc pada 2004 serta 2005, Honda memberinya kesempatan untuk mentas di MotoGP pada 2006. Pedrosa menjadi rekan setim Nicky Hayden.

1. Era Sulit

Itu adalah era yang sulit bagi Honda karena tidak berhasil menemukan formula untuk pulih dari trauma kehilangan Valentino Rossi. Sang legenda memutuskan bergabung dengan Yamaha pada 2004 setelah merasa diremehkan oleh HRC.

Rekan setimnya, Hayden, memastikan gelar juara pada tahun yang sama ketika Pedrosa memulai petualangannya di kategori utama. Hal ini menjadi paradoks tersendiri.

2. Ujung Tombak

Pedrosa menjadi ujung tombak generasi pembalap baru yang mencapai level tertinggi untuk mengakhiri era dominasi Rossi yang tak tertandingi. Namun, ia gagal melakukannya pada 2006-2018.