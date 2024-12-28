Didukung Kemenpora, Forpodis Bertekad Tingkatkan Prestasi Atlet Disabiltas Indonesia

JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dipastikan mendukung penuh program Forum Penggerak Olahraga Disabilitas (Forpodis) yang bertekad meningkatkan prestasi atlet disabilitas Inadonesia. - Forpodis sendiri baru saja diresmikan dalam acara yang bertajuk Satu Hati Satu Semangat di MNC Conference Hall, pada Sabtu (28/12/2024).

Acara Satu Hati Satu Semangat ini merayakan keberagaman dalam olahraga, sekaligus peresmian simbolis Forpodis. Partai Perindo mendukung penuh gerakan ini karena termasuk salah satu unsur dari target peningkatan produktivitas 5P yang menjadi fokus Partai Perindo.

Adapun 5P yang dimaksud adalah Perempuan, Pemuda, Pekerja Infromal Formal, Penyandang Disabilitas, dan Pelaku Usaha UMKM. Karena itu, Partai Perindo turut memiliki peran penting dalam pembentukan Forpodis.

Ketua Umum Forum Penggerak Olahraga Disabilitas (Forpodis), Angkie Yudistia menyampaikan keberagaman dalam olahraga terlihat dari beragamnya atlet. Bagi Angkie, aktivitas olahraga datang dari berbagai ragam dengan kebudayaan yang unik, tetapi bersatu dalam semangat sportivitas.

“Forum penggerak ini dibuat untuk salah satunya menjaring informasi mempersiapkan para calon atlet,” kata Angkie di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Angkie juga mendorong adanya peningkatan atensi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) olahraga dari hulu. Menurutnya, upaya ini perlu diperhatikan guna mencapai prestasi olahraga yang gemilang di masa depan. Untuk itu, demi mencapai tujuan itu, kata Angkie, yang salah satunya dapat dimulai dengan mengembangkan kurikulum olahraga serta mewujudkan fasilitas penunjang olahraga di sekolah-sekolah.

Angkie menjelaskan bahwa olahraga merupakan bahasa universal yang menyatukan berbagai individu dari latar belakang yang berbeda. Saat berada di lapangan, perbedaan suku, agama, ras, maupun budaya menjadi tidak relevan. Semua pemain dan penonton memiliki satu tujuan: meraih kemenangan dan menikmati semangat.

"Olahraga menjadi media yang kuat untuk merayakan keberagaman dan menunjukkan bahwa persatuan adalah kekuatan. Semangat para atlet dapat kita lihat auranya saat menjalani pertandingan," jelasnya.