HOME SPORTS NETTING

Tiket Indonesia Masters 2025 Resmi Dijual, Ini Harapan PBSI

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |16:56 WIB
Tiket Indonesia Masters 2025 Resmi Dijual, Ini Harapan PBSI
Tiket Indonesia Masters 2025 sudah dijual untuk umum (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Tiket Indonesia Masters 2025 resmi dijual untuk umum. Ketua Panitia, Armand Darmadji, berharap turnamen ini bisa memotivasi atlet dan penggemar untuk tetap setia pada olahraga bulu tangkis. 

Indonesia Masters 2025 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada 21-26 Januari. Turnamen berlevel Super 500 ini akan menyajikan pertarungan atlet bulu tangkis kelas dunia. 

Pada hari ini, Selasa (17/12/2024), PBSI resmi mengumumkan daftar harga tiket sekira pukul 11.00 WIB. Melansir keterangan resmi, daftar harga tiket tidak akan berbeda dengan edisi sebelumnya. 

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin beraksi di Indonesia Masters 2024 (Foto: PBSI)
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin beraksi di Indonesia Masters 2024 (Foto: PBSI)

Harga tiket yang dijual berkisar mulai Rp90.000 untuk presale kelas regular hari pertama. Lalu, tiket termahal adalah Rp1,1 juta untuk kelas VIP di hari final (26 Januari) dengan harga normal.

Armand mengatakan, hadiah total untuk para atlet mengalami kenaikan sebesar 55.000 dolar AS (setara Rp888 juta) atau sekira 10%. Namun, harga tiket untuk penonton tidak mengalami kenaikan dari pelaksanaan tahun lalu. 

“Kami berusaha memotivasi dua pihak, yakni para atlet dengan cara menaikkan nilai hadiah uang dan badminton lovers dengan harga tiket yang tetap dari tahun lalu," kata Armand dikutip dari laman resmi PBSI, Selasa (17/12/2024). 

Lebih lanjut, Armand berharap ketetapan harga tiket ini bisa mendongkrak animo penggemar untuk hadir secara langsung. Ia menginginkan para penggemar dan atlet merasakan pengalaman luar biasa di Indonesia Masters 2025.

 

Halaman:
1 2
