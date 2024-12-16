5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Minta Ampun, Nomor 1 Mantan Pacar Pesepakbola

Wilda Siti Nurfhadilah merupakan salah satu pevoli cantik Indonesia (Foto: Instagram/@wildanurfadhilahh)

BERIKUT lima pevoli Indonesia yang cantiknya minta ampun. Salah satunya adalah mantan pacar pesepakbola!

Voli merupakan salah satu olahraga yang digandrungi orang Indonesia. Ditambah lagi, kehadiran atlet-atlet cantik bikin kaum adam semakin tergila-gila.

Lalu, siapa saja pevoli Indonesia yang cantiknya minta ampun? Simak ulasan berikut ini.

5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Minta Ampun

5. Nurlaili Kusumah Diningrat

Nama pemain satu ini tengah berkibar. Nurlaili sempat mencuri perhatian ketika menangis tersedu-sedu usai final Proliga 2024 di mana tim yang dibelanya Jakarta Elektrik PLN mengalami kekalahan.

Pesona pemain berusia 20 tahun ini ternyata sanggup mencuri perhatian striker Persita Tangrang Aji Kusuma. Tak hanya cantik, Nurlaili juga seorang anggota TNI AL aktif sehingga jangan main-main dengannya!

4. Bela Sabrina Agustina

Pemain berwajah imut ini musim lalu membela Petrokimia Gresik. Bela Sabrina mampu mencuri perhatian dengan kiprahnya juga paras cantiknya.

Apalagi, perempuan satu ini masih berusia 22 tahun. Tak heran Bela Sabrina bisa jadi bintang voli yang digandrungi kaum pria di masa depan.