Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Minta Ampun, Nomor 1 Mantan Pacar Pesepakbola

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |04:44 WIB
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Minta Ampun, Nomor 1 Mantan Pacar Pesepakbola
Wilda Siti Nurfhadilah merupakan salah satu pevoli cantik Indonesia (Foto: Instagram/@wildanurfadhilahh)
A
A
A

BERIKUT lima pevoli Indonesia yang cantiknya minta ampun. Salah satunya adalah mantan pacar pesepakbola!

Voli merupakan salah satu olahraga yang digandrungi orang Indonesia. Ditambah lagi, kehadiran atlet-atlet cantik bikin kaum adam semakin tergila-gila.

Ilustrasi voli Istimewa

Lalu, siapa saja pevoli Indonesia yang cantiknya minta ampun? Simak ulasan berikut ini.

5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Minta Ampun

5. Nurlaili Kusumah Diningrat

Nurlaili Kusumah

Nama pemain satu ini tengah berkibar. Nurlaili sempat mencuri perhatian ketika menangis tersedu-sedu usai final Proliga 2024 di mana tim yang dibelanya Jakarta Elektrik PLN mengalami kekalahan.

Pesona pemain berusia 20 tahun ini ternyata sanggup mencuri perhatian striker Persita Tangrang Aji Kusuma. Tak hanya cantik, Nurlaili juga seorang anggota TNI AL aktif sehingga jangan main-main dengannya!

4. Bela Sabrina Agustina

Pemain berwajah imut ini musim lalu membela Petrokimia Gresik. Bela Sabrina mampu mencuri perhatian dengan kiprahnya juga paras cantiknya.

Apalagi, perempuan satu ini masih berusia 22 tahun. Tak heran Bela Sabrina bisa jadi bintang voli yang digandrungi kaum pria di masa depan.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/43/3183705/run_for_good_journalism-0AgR_large.jpg
Gaungkan Jurnalisme Berkualitas, Forum Pemred Gelar Run For Good Journalism 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182393/jonatan_christie_diberi_rezeki_10_kali_lipat_setelah_bangun_masjid_di_lombok_jonatanchristieofficial-zMDy_large.jpg
Kisah Inspiratif Jonatan Christie, Diberi Rezeki 10 Kali Lipat Usai Bangun Masjid di Lombok: Kini Jadi Rutin Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/43/3181525/kisah_spiritual_atlet_wushu_supercantik_lindswell_kwok_menjadi_mualaf_usai_asian_games_2018_menarik_untuk_diulas-GXID_large.jpg
Kisah Spiritual Atlet Wushu Supercantik Lindswell Kwok, Putuskan Mualaf Usai Meraih Medali Emas di Asian Games 2018
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/40/3169289/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_rusia_bernama_viktoriia_kozyreva_yang_disebut_sebut_lebih_cantik_ketimbang_gronya_somerville-1oNj_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Asal Rusia Viktoriia Kozyreva, Pesona Cantiknya Melebihi Gronya Somerville
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/40/3165095/simak_kisah_lucu_jonatan_christie_diadukan_ke_sang_istri_gara_gara_chiharu_shida-hDqd_large.jpg
Kisah Lucu Jonatan Christie Curi-Curi Pandang ke Chiharu Shida, sang Istri Dicolek Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/40/3161668/kisah_pebulu_tangkis_supercantik_lianne_tan_yang_menikah_dengan_pemain_pelatnas_pbsi_ada_di_artikel_ini-tQoZ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Berdarah Indonesia Lianne Tan, Putuskan Menikah dengan Mantan Pemain Pelatnas PBSI
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement