HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Jorge Martin, Hadapi Tantangan Besar di MotoGP 2025 Gara-Gara Pindah Tim dan Pakai Nomor 1

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |00:03 WIB
Kisah Jorge Martin, Hadapi Tantangan Besar di MotoGP 2025 Gara-Gara Pindah Tim dan Pakai Nomor 1
Jorge Martin juara MotoGP 2024. (Foto: Instagram/@88jorgemartin)
A
A
A

KISAH Jorge Martin menarik diulas. Sebab, dia akan hadapi tantangan besar di MotoGP 2025 gara-gara pindah tim dan pakai nomor 1 di motor balapnya.

Diketahui, Martinator -julukan Martin- berhasil menjadi juara MotoGP 2024. Dia tampil konsisten sepanjang musim 2024 hingga bisa merebut titel dari tangan Francesco Bagnaia dengan keunggulan 10 poin di klasemen akhir.

Jorge Martin

Namun, Martin tak mendapat kursi di tim pabrikan Ducati, meski meraih kesuksesan tersebut. Alhasil, dia memutuskan pindah ke Aprilia Racing, seiring dengan hengkangnya Pramac Racing dari Ducati menjadi tim satelit Yamaha musim depan.

Sebagai juara bertahan, Martin pun berhak mengenakan nomor satu di motor Aprilia-nya pada MotoGP 2025. Meski belum diputuskan, pembalap berpaspor Spanyol itu sadar bahwa memakai nomor satu merupakan tantangan yang besar. Apalagi, dia berganti motor tahun depan.

Halaman:
1 2
