HOME SPORTS NETTING

Respons Berkelas Rinov Rivaldy Usai Diduetkan dengan Lisa Ayu

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |20:23 WIB
Respons Berkelas Rinov Rivaldy Usai Diduetkan dengan Lisa Ayu
Pebulutangkis ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pebulutangkis ganda campuran, Rinov Rivaldy sementara waktu akan meninggalkan partner-nya, Pitha Haningtyas Mentari karena akan diuji coba dengan Lisa Ayu Kusumawati. Menanggapi keputusan itu, Rinov pun dengan santai siap mendapatkan tugas baru untuk berduet dengan Lisa Ayu.

Seperti yang diketahui, di 2025 nanti ada dua pasangan ganda campuran baru yang akan diuji coba oleh PBSI. Selain Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti, duet baru lainnya adalah Rinov/Lisa.

Sebelumnya, Rinov berpasangan dengan Pitha Haningtyas Mentari, sedangkan Lisa bersama Rehan Naufal Kusharjanto. Kini, ganda campuran sedikit melakukan penyegaran dengan duet Rinov/Lisa.

Menanggapi hal ini, Rinov mengaku siap melaksanakan tugas tersebut. Bahkan dengan siapapun dipasangkan, termasuk Lisa, ia mengatakan tidaklah masalah.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

"Itu semua tergantung sama pelatih. Balik lagi saya di pelatnas itu kan hanya prajurit. Jadi saya mau dimainin sama siapapun dan mau dipasangkan sama siapapun, mau diturunkan sama siapapun semua itu saya harus siap," ucap Rinov kepada awak media saat ditemui di GOR Universitas Negeri Jakarta, dikutip Sabtu (7/12/2024).

Rinov mengatakan karena sering latihan bersama Lisa di Pelatnas PBSI Cipayung, secara teknis sejatinya tidaklah ada kendala. Sementara yang menjadi persoalan adalah tentang chemistry.

Halaman:
1 2
