Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kiprah Pembalap Indonesia di Seri Terakhir ARRC 2024, Saling Sikut untuk Gelar Juara Asia

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |10:03 WIB
Kiprah Pembalap Indonesia di Seri Terakhir ARRC 2024, Saling Sikut untuk Gelar Juara Asia
Herjun Atma Firdaus siap menjemput gelar juara di seri terakhir ARRC 2024 (Foto: AHM)
A
A
A

BURIRAM - Asia Road Racing Championship 2024 (ARRC 2024) memasuki seri terakhir di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand. Dua pembalap Indonesia tengah memimpin perolehan poin untuk meraih gelar juara yakni Herjun Atma Firdaus dan Muhammad Kiandra Ramadhipa.

Dua pembalap muda andalan Astra Honda Racing Team (AHRT) itu berhasil mendominasi puncak klasemen sementara di kelas AP250. Herjun bertengger di posisi pertama di dengan total 132 poin, sementara Ramadhipa satu setrip di bawahnya dengan hanya selisih 10 angka.

ARRC 2024

Keduanya akan bersaing memperebutkan gelar juara Asia AP250. Nasib mereka akan ditentukan di putaran terakhir ARRC yang akan digelar di Sirkuit Buriram, Sabtu (7/12/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/38/3180967/aksi_luar_biasa_dilakukan_kiandra_ramadhipa_pada_balapan_european_talent_cup_2025_di_sirkuit_barcelona_catalunya-VHjK_large.jpg
Kiandra Ramadhipa Menggila di European Talent Cup 2025: Menangi Balapan Usai Start Posisi 24!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/38/3158433/lima_pembalap_muda_indonesia_akan_berguru_di_akademi_milik_valentino_rossi-1vkh_large.jpeg
5 Pembalap Muda Indonesia Siap Berguru di Akademi Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/38/3157810/axel_pons_dulu_membalap_di_moto2_sekarang_jadi_musafir_di_pakistan-m7eW_large.jpg
Siapa Axel Pons? Mantan Pembalap Moto2 yang Banting Setir Jadi Musafir Tanpa Alas Kaki ke Pakistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/38/3155034/veda_ega_pratama_memenangi_red_bull_rookies_cup_2025_seri_ke_10_di_jerman-2Vxd_large.jpg
Veda Ega Pratama Menang Red Bull Rookies Cup 2025 Seri Jerman, Langsung Selebrasi Pacu Jalur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/38/3149394/veda_ega_pratama_meraih_kemenangan_keduanya_di_red_bull_rookies_cup_2025_seri_italia-7ChN_large.jpg
Bikin Bangga! Veda Ega Pratama Raih Kemenangan Kedua di Red Bull Rookies Cup Seri Italia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/43/3123379/motorcross_semakin_diminati_anak_muda-6FVL_large.jpeg
Adu Nyali dan Kecepatan: Motorcross Semakin Mendominasi Dunia Balap
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement