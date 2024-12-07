Kiprah Pembalap Indonesia di Seri Terakhir ARRC 2024, Saling Sikut untuk Gelar Juara Asia

Herjun Atma Firdaus siap menjemput gelar juara di seri terakhir ARRC 2024 (Foto: AHM)

BURIRAM - Asia Road Racing Championship 2024 (ARRC 2024) memasuki seri terakhir di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand. Dua pembalap Indonesia tengah memimpin perolehan poin untuk meraih gelar juara yakni Herjun Atma Firdaus dan Muhammad Kiandra Ramadhipa.

Dua pembalap muda andalan Astra Honda Racing Team (AHRT) itu berhasil mendominasi puncak klasemen sementara di kelas AP250. Herjun bertengger di posisi pertama di dengan total 132 poin, sementara Ramadhipa satu setrip di bawahnya dengan hanya selisih 10 angka.

Keduanya akan bersaing memperebutkan gelar juara Asia AP250. Nasib mereka akan ditentukan di putaran terakhir ARRC yang akan digelar di Sirkuit Buriram, Sabtu (7/12/2024).