Bos Dorna Sports: Marc Marquez Sosok Vital di MotoGP!

BOS Dorna Sports, Carlos Ezpeleta, ungkap hebatnya sosok Marc Marquez di di MotoGP. Dia menyebut Marc Marquez sosok vital di MotoGP.

Marquez memang telah membuktikan kualitasnya di dunia balap motor dengan meraih delapan gelar juara dunia dalam kariernya. Dia memiliki satu titel di kelas 125 cc dan Moto2, serta enam kali menjadi yang terbaik di kelas utama MotoGP.

Hebatnya lagi, delapan gelar juara dunia itu didapat Marquez dalam periode 2010-2019. Titelnya di kelas MotoGP pun hanya kalah dari Valentino Rossi (7) dan Giacomo Agostini (8).

Namun, The Baby Alien -julukan Marquez- sempat mengalami penurunan performa setelah kecelakaan di Jerez pada 2020. Sejumlah cedera dan perkembangan motor Honda yang minim membuatnya kesulitan bersaing di papan atas.

Pada akhirnya, rider berusia 31 tahun itu memutuskan hengkang ke Gresini Ducati pada MotoGP 2024. Keputusan itu diambil Marquez setelah 11 musim bersama tim pabrikan Jepang tersebut.

Keputusan itu pun terbukti berhasil membawa Marquez kembali bersaing di papan atas. Dia pun finis di peringkat ketiga klasemen MotoGP 2024.

Bintang asal Spanyol itu akhirnya sukses mengamankan kursi promosi di tim pabrikan Ducati musim depan. Dengan segala kehebatannya itu, Ezpeleta mengakui bahwa Marquez merupakan sosok vital di MotoGP. Menurutnya, segala perjuangan yang dilakukannya untuk bisa kembali ke jalur juara sangat luar biasa.

“Ya, Marc adalah sosok yang vital, saya setuju. Marc tidak diragukan lagi adalah salah satu pembalap terbaik dalam sejarah,” kata Ezpeleta dilansir dari Motosan, Jumat (6/12/2024).