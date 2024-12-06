Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bos Dorna Sports: Marc Marquez Sosok Vital di MotoGP!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |18:56 WIB
Bos Dorna Sports: Marc Marquez Sosok Vital di MotoGP!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

BOS Dorna Sports, Carlos Ezpeleta, ungkap hebatnya sosok Marc Marquez di di MotoGP. Dia menyebut Marc Marquez sosok vital di MotoGP.

Marquez memang telah membuktikan kualitasnya di dunia balap motor dengan meraih delapan gelar juara dunia dalam kariernya. Dia memiliki satu titel di kelas 125 cc dan Moto2, serta enam kali menjadi yang terbaik di kelas utama MotoGP.

Marc Marquez

Hebatnya lagi, delapan gelar juara dunia itu didapat Marquez dalam periode 2010-2019. Titelnya di kelas MotoGP pun hanya kalah dari Valentino Rossi (7) dan Giacomo Agostini (8).

Namun, The Baby Alien -julukan Marquez- sempat mengalami penurunan performa setelah kecelakaan di Jerez pada 2020. Sejumlah cedera dan perkembangan motor Honda yang minim membuatnya kesulitan bersaing di papan atas.

Pada akhirnya, rider berusia 31 tahun itu memutuskan hengkang ke Gresini Ducati pada MotoGP 2024. Keputusan itu diambil Marquez setelah 11 musim bersama tim pabrikan Jepang tersebut.

Keputusan itu pun terbukti berhasil membawa Marquez kembali bersaing di papan atas. Dia pun finis di peringkat ketiga klasemen MotoGP 2024.

Bintang asal Spanyol itu akhirnya sukses mengamankan kursi promosi di tim pabrikan Ducati musim depan. Dengan segala kehebatannya itu, Ezpeleta mengakui bahwa Marquez merupakan sosok vital di MotoGP. Menurutnya, segala perjuangan yang dilakukannya untuk bisa kembali ke jalur juara sangat luar biasa.

“Ya, Marc adalah sosok yang vital, saya setuju. Marc tidak diragukan lagi adalah salah satu pembalap terbaik dalam sejarah,” kata Ezpeleta dilansir dari Motosan, Jumat (6/12/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement