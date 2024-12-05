Kalah Konsisten dari Jorge Martin, Francesco Bagnaia Ingin MotoGP Beri Bonus Poin untuk Balapan Utama

FRANCESCO Bagnaia harus puas menjadi runner-up MotoGP 2024 kendati merebut 11 kemenangan di balapan utama musim lalu. Kalah dari Jorge Martin, ia ingin ada bonus poin di luar Sprint Race.

Bagnaia gagal mempertahankan titelnya dalam MotoGP 2024. Ia kalah dengan selisih 10 poin dari Martin meski memenangi balapan paling banyak.

Namun, Martinator memang lebih konsisten meraih poin dalam sprint meski sama-sama tujuh kali naik podium pertama. Hasil-hasil dalam balapan pendek, yang diterapkan sejak musim 2023 itu, bisa dibilang menjadi penentu juara musim ini.

Oleh karena itu, Pecco menilai perlu ada tambahan bonus berupa poin bagi pembalap yang mampu menyapu bersih dua balapan di akhir pekan atau bagi rider yang mencatatkan lap tercepat. Sebab, sprint benar-benar telah mengubah perolehan poin yang mempengaruhi peta persaingan.

BACA JUGA: Reaksi Santai Manajer Ducati soal Pesaing Marc Marquez hingga Francesco Bagnaia yang Bakal Lebih Kuat di MotoGP 2025

“Sprint banyak mengubah sistem perolehan poin pada balapan akhir pekan. Saya pikir kita harus mempertimbangkan kemungkinan memasukkan bonus bagi mereka yang memenangkan kedua balapan, atau mungkin pada level putaran tercepat,” kata Bagnaia, dikutip dari Motosan, Kamis (5/12/2024).

“Sesuatu untuk memberi penghargaan kepada mereka yang lebih cepat. Itu (MotoGP) selalu menjadi kejuaraan yang menghargai konsistensi, dan sistem penilaian yang diterapkan memungkinkan saya memperjuangkan gelar dengan delapan angka nol, jadi seimbang,” imbuh pria asal Italia itu.