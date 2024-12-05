Reaksi Santai Manajer Ducati soal Pesaing Marc Marquez hingga Francesco Bagnaia yang Bakal Lebih Kuat di MotoGP 2025

REAKSI santai diberikan manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, soal pesaing Marc Marquez hingga Francesco Bagnaia yang bakal lebih kuat di MotoGP 2025. Pasalnya, para pembalap top hadir di tim rival Ducati.

Meski begitu, Tardozzi tak risau akan hal itu. Dia menyatakan timnya harus kerja ekstra untuk mempertahankan dominasi Ducati pada musim depan.

Sebagaimana diketahui, beberapa rider andalan Ducati di MotoGP 2024 akan membela tim lain di musim depan. Mereka adalah Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi, yang merapat ke Aprilia, serta Enea Bastianini yang gabung ke KTM dan bertandem dengan Maverick Vinales.

Tardozzi menaruh perhatian kepada tim Aprilia yang dihuni eks ridernya. Menurutnya, Martin dan Bezzecchi menjadi ancaman yang cukup serius.

Terdozzi juga tak melupakan duet Vinales-Bastianini. Mernututnya mereka bakal meningkatkan performa KTM di MotoGP 2025.

“Kami tahu bahwa pesaing kami akan sangat kuat di sisi pembalap tahun depan,” ucap Tardozzi, dikutip dari Crash, Kamis (5/12/2024).