Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Reaksi Santai Manajer Ducati soal Pesaing Marc Marquez hingga Francesco Bagnaia yang Bakal Lebih Kuat di MotoGP 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |03:13 WIB
Reaksi Santai Manajer Ducati soal Pesaing Marc Marquez hingga Francesco Bagnaia yang Bakal Lebih Kuat di MotoGP 2025
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

REAKSI santai diberikan manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, soal pesaing Marc Marquez hingga Francesco Bagnaia yang bakal lebih kuat di MotoGP 2025. Pasalnya, para pembalap top hadir di tim rival Ducati.

Meski begitu, Tardozzi tak risau akan hal itu. Dia menyatakan timnya harus kerja ekstra untuk mempertahankan dominasi Ducati pada musim depan.

Jorge Martin

Sebagaimana diketahui, beberapa rider andalan Ducati di MotoGP 2024 akan membela tim lain di musim depan. Mereka adalah Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi, yang merapat ke Aprilia, serta Enea Bastianini yang gabung ke KTM dan bertandem dengan Maverick Vinales.

Tardozzi menaruh perhatian kepada tim Aprilia yang dihuni eks ridernya. Menurutnya, Martin dan Bezzecchi menjadi ancaman yang cukup serius.

Terdozzi juga tak melupakan duet Vinales-Bastianini. Mernututnya mereka bakal meningkatkan performa KTM di MotoGP 2025.

“Kami tahu bahwa pesaing kami akan sangat kuat di sisi pembalap tahun depan,” ucap Tardozzi, dikutip dari Crash, Kamis (5/12/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement