Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

9 Mantan Pebulutangkis Top Indonesia yang Masuk Kepengurusan PBSI 2024-2029, Nomor 1 Taufik Hidayat!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |07:27 WIB
9 Mantan Pebulutangkis Top Indonesia yang Masuk Kepengurusan PBSI 2024-2029, Nomor 1 Taufik Hidayat!
Taufik Hidayat resmi jadi Wakil Ketua Umum I di PBSI periode 2024-2029. (Foto: Okezone)
A
A
A

ADA 9 mantan pebulutangkis top Indonesia yang masuk kepengurusan PBSI 2024-2029. Mereka yang dulunya mencoba mengharumkan nama bangsa di lapangan, kini berusaha meningkatkan kualitas bulu tangkis Tanah Air dari dalam PBSI langsung.

Seperti yang diketahui, Ketua Umum (Ketum) PBSI, Muhammad Fadil Imran, telah mengumumkan kepengurusan PBSI perode 2024-2029. Menariknya dari susunan Pengurus Pusat (PP) PBSI terbaru itu, ada sejumlah mantan pebulutangkis top Indonesia yang terdaftar. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 9 Mantan Pebulutangkis Top Indonesia yang Masuk Kepengurusan PBSI 2024-2029:

9. Kevin Sanjaya Sukamuljo

Kevin Sanjaya Sukamuljo

Baru memutuskan pensiun dari Mei 2024 lalu, Kevin Sanjaya kini masuk ke Kepengurusan PBSI 2024-2029. Mantan rekan Marcus Fernaldi Gideon itu pun dipercaya menjabat sebagai Deputi Urusan Strategis.

8. Christian Hadinata

Christian Hadinata

Berstatus sebagai salah satu ganda putra terbaik Indonesia, Christian Hadinata juga dipercaya masuk daftar susunan PP PBSI periode 2024-2029. Ia yang tergabung di TKUPP itu merupakan mantan juara Al England 1972.

7. Eng Hian

Eng Hian

Eng Hian dalam beberapa tahun terakhir merupakan pelatih ganda putri Indonesia. Berkat kinerja apiknya selama bertugas, Eng Hian dipercaya menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI yang baru.

6. Ricky Subagja

Ricky Subagja

Ricky kembali dipercaya untuk tetap berada di dalam kepengurusan PBSI. Legenda ganda putra Tanah Air itu kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal alias Sekjen.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3186967/ade_rai-EXmC_large.jpg
5 Makanan yang Disebut Ade Rai Jadi Hambatan Utama Penurunan Berat Badan, Nomor 1 Sulit Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186827/jonatan_christie_pebulu_tangkis_indonesia_dengan_gelar_juara_bwf_world_tour_2025_terbanyak_pbsi-4ftM_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar Terbanyak di BWF World Tour 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186803/bwf_melarang_3_pebulu_tangkis_indonesia_bermain_bulu_tangkis_seumur_hidup-1nA0_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia Dihukum BWF Larangan Bermain Seumur Hidup, Nomor 1 Hendra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184343/ade_rai-AjYU_large.jpg
10 Makanan yang Dihindari Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Pemicu Kulit Kendur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182931/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-Beho_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Akui Kagum dengan Hendra Setiawan, Nomor 1 Bahkan Dianggap Anak Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/38/3182920/valentino_rossi-3ym8_large.jpg
2 Pembalap Top yang Putuskan Pindah Tim Usai Juara Dunia MotoGP, Nomor 1 Samai Rekor Spesial Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement