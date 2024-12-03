9 Mantan Pebulutangkis Top Indonesia yang Masuk Kepengurusan PBSI 2024-2029, Nomor 1 Taufik Hidayat!

Taufik Hidayat resmi jadi Wakil Ketua Umum I di PBSI periode 2024-2029. (Foto: Okezone)

ADA 9 mantan pebulutangkis top Indonesia yang masuk kepengurusan PBSI 2024-2029. Mereka yang dulunya mencoba mengharumkan nama bangsa di lapangan, kini berusaha meningkatkan kualitas bulu tangkis Tanah Air dari dalam PBSI langsung.

Seperti yang diketahui, Ketua Umum (Ketum) PBSI, Muhammad Fadil Imran, telah mengumumkan kepengurusan PBSI perode 2024-2029. Menariknya dari susunan Pengurus Pusat (PP) PBSI terbaru itu, ada sejumlah mantan pebulutangkis top Indonesia yang terdaftar. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 9 Mantan Pebulutangkis Top Indonesia yang Masuk Kepengurusan PBSI 2024-2029:

9. Kevin Sanjaya Sukamuljo





Baru memutuskan pensiun dari Mei 2024 lalu, Kevin Sanjaya kini masuk ke Kepengurusan PBSI 2024-2029. Mantan rekan Marcus Fernaldi Gideon itu pun dipercaya menjabat sebagai Deputi Urusan Strategis.

8. Christian Hadinata





Berstatus sebagai salah satu ganda putra terbaik Indonesia, Christian Hadinata juga dipercaya masuk daftar susunan PP PBSI periode 2024-2029. Ia yang tergabung di TKUPP itu merupakan mantan juara Al England 1972.

7. Eng Hian





Eng Hian dalam beberapa tahun terakhir merupakan pelatih ganda putri Indonesia. Berkat kinerja apiknya selama bertugas, Eng Hian dipercaya menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI yang baru.

6. Ricky Subagja





Ricky kembali dipercaya untuk tetap berada di dalam kepengurusan PBSI. Legenda ganda putra Tanah Air itu kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal alias Sekjen.