5 Kandidat Kuat Juara MotoGP 2025, Nomor 1 Jagoan Tim Pabrikan Ducati!

BERIKUT lima kandidat kuat juara MotoGP 2025. Salah satunya adalah pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo!

MotoGP 2025 akan dimulai dengan GP Thailand pada awal Maret. Sebelum itu, jelas menarik untuk mengulas siapa calon kuat juara.

Siapa saja kelima pembalap tersebut? Simak ulasan berikut ini.

5 Kandidat Kuat Juara MotoGP 2025

5. Pedro Acosta





Pembalap satu ini mencuri perhatian pada MotoGP 2024. Kendati gagal memenangi satu balapan pun, talenta Acosta begitu diakui.

Juara dunia Moto2 2023 tersebut akan disokong pabrikan Red Bull KTM musim depan. Jika mampu menyediakan motor RC 16 yang kompetitif, Acosta bakal menjadi kandidat kuat.

4. Jorge Martin





Pembalap satu ini memasuki musim depan dengan status juara dunia bertahan. Wajar jika Martin masuk dalam kandidat untuk mempertahankan gelarnya.

Sayangnya, Martinator mungkin akan terhambat oleh kinerja Aprilia RS-GP. Cukup besar kemungkinan Martin untuk merosot tahun depan.