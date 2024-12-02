Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Istri Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pujaan Hati Taufik Hidayat

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |04:39 WIB
5 Istri Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pujaan Hati Taufik Hidayat
Christine Novitania termasuk istri legenda bulu tangkis Indonesia yang cantiknya kebangetan (Foto: Instagram/@just_itinee)
A
A
A

BERIKUT lima istri legenda bulu tangkis Indonesia yang cantiknya kebangetan. Salah satunya adalah pujaan hati Taufik Hidayat.

Kehadiran para wanita cantik dalam hidup legenda bulu tangkis Indonesia tentu membuat hari-hari mereka semakin cerah. Apalagi, mereka rajin mendukung kiprah sang suami.

Ilustrasi bulu tangkis

Lalu, siapa saja lima istri legenda bulu tangkis Indonesia yang cantiknya kebangetan? Simak ulasan berikut ini.

5 Istri Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Cantiknya Kebangetan

5. Mulianingsih Baiin

Mulianingsih Baiin

Perempuan satu ini merupakan istri dari Eng Hian. Pria yang akrab disapa Coach Didi itu dulunya berprofesi sebagai pebulu tangkis profesional dan kini menjadi pelatih di Pelatnas PBSI.

Sementara, Mulianingsiah diketahui bekerja sebagai pramugari sebelum menikah dengan Coach Didi. Kini, keduanya sudah hidup berbahagia.

4. Sandra Arief

Sandra Arief

Perempuan satu ini merupakan istri dari Hendra Setiawan. Kendati sang suami belum pensiun, pria asal Pemalang itu sudah dianggap sebagai salah satu legenda hidup bulu tangkis Indonesia.

Sandra dan Hendra diketahui menikah pada 2011. Pasangan itu kini dikaruniai tiga orang anak.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/43/3183705/run_for_good_journalism-0AgR_large.jpg
Gaungkan Jurnalisme Berkualitas, Forum Pemred Gelar Run For Good Journalism 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182393/jonatan_christie_diberi_rezeki_10_kali_lipat_setelah_bangun_masjid_di_lombok_jonatanchristieofficial-zMDy_large.jpg
Kisah Inspiratif Jonatan Christie, Diberi Rezeki 10 Kali Lipat Usai Bangun Masjid di Lombok: Kini Jadi Rutin Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/43/3181525/kisah_spiritual_atlet_wushu_supercantik_lindswell_kwok_menjadi_mualaf_usai_asian_games_2018_menarik_untuk_diulas-GXID_large.jpg
Kisah Spiritual Atlet Wushu Supercantik Lindswell Kwok, Putuskan Mualaf Usai Meraih Medali Emas di Asian Games 2018
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/40/3169289/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_rusia_bernama_viktoriia_kozyreva_yang_disebut_sebut_lebih_cantik_ketimbang_gronya_somerville-1oNj_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Asal Rusia Viktoriia Kozyreva, Pesona Cantiknya Melebihi Gronya Somerville
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/40/3165095/simak_kisah_lucu_jonatan_christie_diadukan_ke_sang_istri_gara_gara_chiharu_shida-hDqd_large.jpg
Kisah Lucu Jonatan Christie Curi-Curi Pandang ke Chiharu Shida, sang Istri Dicolek Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/40/3161668/kisah_pebulu_tangkis_supercantik_lianne_tan_yang_menikah_dengan_pemain_pelatnas_pbsi_ada_di_artikel_ini-tQoZ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Berdarah Indonesia Lianne Tan, Putuskan Menikah dengan Mantan Pemain Pelatnas PBSI
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement