5 Istri Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pujaan Hati Taufik Hidayat

Christine Novitania termasuk istri legenda bulu tangkis Indonesia yang cantiknya kebangetan (Foto: Instagram/@just_itinee)

BERIKUT lima istri legenda bulu tangkis Indonesia yang cantiknya kebangetan. Salah satunya adalah pujaan hati Taufik Hidayat.

Kehadiran para wanita cantik dalam hidup legenda bulu tangkis Indonesia tentu membuat hari-hari mereka semakin cerah. Apalagi, mereka rajin mendukung kiprah sang suami.

Lalu, siapa saja lima istri legenda bulu tangkis Indonesia yang cantiknya kebangetan? Simak ulasan berikut ini.

5 Istri Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Cantiknya Kebangetan

5. Mulianingsih Baiin





Perempuan satu ini merupakan istri dari Eng Hian. Pria yang akrab disapa Coach Didi itu dulunya berprofesi sebagai pebulu tangkis profesional dan kini menjadi pelatih di Pelatnas PBSI.

Sementara, Mulianingsiah diketahui bekerja sebagai pramugari sebelum menikah dengan Coach Didi. Kini, keduanya sudah hidup berbahagia.

4. Sandra Arief





Perempuan satu ini merupakan istri dari Hendra Setiawan. Kendati sang suami belum pensiun, pria asal Pemalang itu sudah dianggap sebagai salah satu legenda hidup bulu tangkis Indonesia.

Sandra dan Hendra diketahui menikah pada 2011. Pasangan itu kini dikaruniai tiga orang anak.