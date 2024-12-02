Andrea Dovizioso Yakin Betul Francesco Bagnaia Bakal Bikin Marc Marquez Kesulitan di MotoGP 2025

ANDREA Dovizioso yakin betul Francesco Bagnaia bakal bikin Marc Marquez kesulitan di MotoGP 2025. Sebab, ia sudah lebih dulu mengenal Ducati Lenovo dan kendaraannya.

Marquez mendapatkan promosi ke Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Keputusan itu dibuat tim pabrikan Borgo Panigale setelah melihat penampilan impresifnya dalam musim debutnya dengan Gresini Racing.

Dengan motor spek lama, Ducati Desmosedici GP23, The Baby Alien mampu finis di posisi tiga klasemen MotoGP 2024 dengan raihan tiga kemenangan. Pada tahun depan, ia akan menunggangi motor spek anyar dari merek asal Italia itu sehingga diprediksi bakal kembali dalam pertarungan perebutan gelar juara.

Dovizioso melihat Marquez akan bersaing dengan Pecco dalam persaingan gelar juara MotoGP 2025 dengan segala dukungan baru yang didapatnya dari tim pabrikan Ducati. Namun, ia percaya sang junior akan merepotkan juara dunia enam kali MotoGP tersebut.

“Marc akan menantang Pecco, tanpa keraguan. Namun, menurut saya Bagnaia juga bisa menyusahkan Márquez pada saat-saat tertentu,” kata Dovizioso dilansir dari Motosan, Senin (2/12/2024).

Mantan pembalap Repsol Honda itu menilai Marquez bakal mengalami peningkatan yang signifikan dengan motor barunya nanti. Salah satunya adalah akselerasinya di trek lurus yang nampak terlampau jauh ketika menunggangi motor lamanya.