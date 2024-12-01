Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

ColorBANG, Game Kompetitif Baru yang Hadir di Lapakgaming Battle Arena 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |02:38 WIB
ColorBANG, Game Kompetitif Baru yang Hadir di Lapakgaming Battle Arena 2024
Game ColorBANG diluncurkan pada ajang Esports Lapakgaming Battle Arena 2024 (Foto: Lapakgaming Battle Arena)
A
A
A

GAME ColorBANG yang hadir di event Lapakgaming Battle Arena 2024 siap mewarnai industri kreatif Indonesia. Acara Lapakgaming Battle Arena berlangsung di Balai Kartini pada 30 November-1 Desember 2024.

ColorBANG merupakan game yang dibikin NominoX Games. Tak hanya ColorBANG, NominoX Games juga menghadirkan game lain.

Game ColorBANG

Yaitu Trickstorm:LIVE, yang merupakan game bertemakan social simulation. Nantinya gamer bisa membangun rumah secara virtual dan komunitasnya sendiri.

ColorBANG sendiri adalah game kompetitif ringan yang berfokus pada pewarnaan wilayah. Gamer akan ditantang untuk menaklukkan suatu wilayah dengan strategi dan keterampilan tertentu.

Halaman:
1 2
