ColorBANG, Game Kompetitif Baru yang Hadir di Lapakgaming Battle Arena 2024

GAME ColorBANG yang hadir di event Lapakgaming Battle Arena 2024 siap mewarnai industri kreatif Indonesia. Acara Lapakgaming Battle Arena berlangsung di Balai Kartini pada 30 November-1 Desember 2024.

ColorBANG merupakan game yang dibikin NominoX Games. Tak hanya ColorBANG, NominoX Games juga menghadirkan game lain.

Yaitu Trickstorm:LIVE, yang merupakan game bertemakan social simulation. Nantinya gamer bisa membangun rumah secara virtual dan komunitasnya sendiri.

ColorBANG sendiri adalah game kompetitif ringan yang berfokus pada pewarnaan wilayah. Gamer akan ditantang untuk menaklukkan suatu wilayah dengan strategi dan keterampilan tertentu.