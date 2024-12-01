Bos Ducati Beberkan Kekuatan Utama Jorge Martin hingga Kalahkan Francesco Bagnaia dalam Perebutan Gelar MotoGP 2024

BOLOGNA – CEO Ducati, Claudio Domenicali membeberkan kekuatan utama Jorge Martin hingga mampu mengalahkan Francesco Bagnaia dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024. Menurut Domenicali, Martin unggul atas Bagnaia karena tampil lebih ulet, sehingga Pecco –julukan Bagnaia– yang lebih banyak menang pun tetap kalah di akhir.

Ducati berhasil mendominasi pada musim lalu dengan menempatkan empat pembalap di peringkat tertinggi klasemen akhir MotoGP 2024. Secara berurutan, keempat pembalap itu adalah Jorge Martin, Francesco Bagnaia, Marc Marquez, dan Enea Bastianini.

Jorge Martin yang dinaungi tim satelit Ducati Pramac berhasil menjadi juara setelah mengumpulkan 508 poin, unggul 10 angka dari Bagnaia. Domenicali mengatakan, ini merupakan pencapaian yang membanggakan baginya.

“Saya sangat bahagia untuk Jorge Martín, seorang pembalap luar biasa bertalenta yang tumbuh bersama Ducati dan, bersama kami, mewujudkan mimpinya sejak ia masih kecil,” kata Domenicali dilansir dari Motosan, Minggu (1/12/2024).

Meski begitu, perjuangan Martin untuk memenangkan gelar juara cukup berat. Pasalnya, pembalap berjuluk Martinator itu harus bersaing dengan juara bertahan Francesco Bagnaia. Soal ini, Domenicali mengaku kagum dengan keuletan Jorge Martin.

“Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- menang lebih banyak, tapi Jorge lebih ulet dan pada akhirnya dialah yang menjadi Juara,” tutur Domenicali.