HOME SPORTS MOTOGP

Reaksi Mengejutkan Jorge Martin Ditantang Davide Tardozzi Pakai Nomor 1 di MotoGP 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |12:31 WIB
Reaksi Mengejutkan Jorge Martin Ditantang Davide Tardozzi Pakai Nomor 1 di MotoGP 2025
Jorge Martin juara MotoGP 2024. (Foto: MotoGP)
A
A
A

REAKSI mengejutkan ditunjukkan Jorge Martin kala ditantang Davide Tardozzi pakai nomor 1 di MotoGP 2025. Martin hanya tertawa sembari memberikan penjelasan saat mendengar singgungan itu.

Jorge Martin diketahui sebagai jawara MotoGP 2025. Pembalap asal Spanyol itu sukses memenangkan gelar bersama tim satelit Ducati Pramac. Gelar ini bisa dibilang bersejarah, karena Martin merupakan pembalap pertama yang juara bersama tim satelit.

Jorge Martin

Martin pun berhak memakai nomor 1 di MotoGP musim depan. Namun demikian, dia masih terdaftar dengan nomor #89. Martin belum membuat keputusan soal itu hingga saat ini.

“Merupakan tanggung jawab besar untuk memiliki nomor 1. Saya belum tahu (apakah saya akan menggunakannya). Tidak banyak orang yang menang lagi dengan nomor #1,” kata Martin dikutip dari Crash, Sabtu (30/11/2024).

Jorge Martin sendiri akan membalap untuk Aprilia Racing pada musim depan. Tardozzi sebelumnya sempat menantang apakah Aprilia Racing mampu mempertahankan posisi Martin pada MotoGP 2025.

“Jika Aprilia membeli #1 ini, kita lihat apakah mereka mampu meneruskannya,” tutur Tardozzi.

Halaman:
1 2
