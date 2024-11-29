Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Fajar Alfian, Bintang Ganda Putra Indonesia yang Baru Selesaikan Pendidikan S2 hingga Kini Bergelar Magister Manajemen!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |00:04 WIB
Kisah Fajar Alfian, Bintang Ganda Putra Indonesia yang Baru Selesaikan Pendidikan S2 hingga Kini Bergelar Magister Manajemen!
Fajar Alfian lulus S2. (Foto: Instagram/@fajaralviaan)
A
A
A

KISAH Fajar Alfian menarik diulas. Bintang ganda putra bulu tangkis Indonesia ini baru selesaikan pendidikan S2 hingga kini bergelar magister manajemen.

Kabar baik itu diketahui dari momen-momen foto kelulusannya yang diunggah Fajar di Instagram-nya, @fajaralfian95, pada Kamis 28 November 2024. Fajar lulus dari pendidikan S2 di Universitas ARS (Adhirajasa Reswara Sanjaya) yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

Fajar Alfian

Dari situ terlihat, duet Muhammad Rian Ardianto itu mengenakan pakaian rapi lengkap dengan kemeja putih dan jas berwarna biru gelap. Dia pun berfoto dengan rekan-rekannya dan juga sang kekasih, Firly Assyifa Camilien, dengan latar belakang kampusnya.

Fajar pun senang bisa menyelesaikan pendidikan S2-nya walau tetap menjalankan kariernya sebagai atlet profesional. Kata dia, gelar tersebut merupakan hasil kerja kerasnya menyeimbangkan karier olahraganya dengan pendidikan akademiknya.

Halaman:
1 2
