HOME SPORTS NETTING

Putri Kusuma Wardani Bidik Gelar Juara di Indonesia Masters 2025: Semoga Bisa Naik Podium

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |01:08 WIB
Putri Kusuma Wardani Bidik Gelar Juara di Indonesia Masters 2025: Semoga Bisa Naik Podium
Putri Kusuma Wardani kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, ungkap targetnya di Indonesia Masters 2025. Dia berharap bisa meraih gelar juara di Indonesia Masters 2025.

Ya, Putri KW blak-blakan mengaku menginginkan gelar Super 500. Salah satu untuk mewujudkannya adalah meraih titel di ajang Indonesia Masters 2025.

Putri Kusuma Wardani

Putri sendiri menargetkan bisa meraih titel di ajang Indonesia Masters 2025. Persiapan pun telah dilakukan Putri dari sekarang untuk bisa membawa gelar pertamanya di Super 500.

"Untuk persiapannya sih pasti dari sekarang sampai tahun depan. Pengen jauh lebih baik dari hasil tahun ini, kayak pengen gelar Super 500," ungkap Putri di Jakarta dikutip Kamis (28/11/2024).

"Kemarin di Hong Kong sempat alhamdulillah finalis, jadi pengen persiapan yang baik dan semoga aku di Indonesia Masters naik podium," lanjut Putri.

Halaman:
1 2
