Tatap Indonesia Masters 2025, Gregoria Mariska Tunjung Mau Juara

JAKARTA - Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung menargetkan gelar juara saat tampil di Indonesia Masters 2025. Pasalnya ia belum pernah sama sekali berdiri di podium tertinggi dari ajang Indonesia Masters tersebut.

Gregoria boleh dibilang saat ini sedang mengalami peningkatan performa. Tahun ini menjadi tahun yang manis baginya karena dia berhasil menyabet medali perunggu Olimpiade Paris 2024.

Akan tetapi, Gregoria masih minim prestasi ketika bermain di hadapan publiknya sendiri. Pemain kelahiran Wonogiri itu belum pernah meraih gelar juara pada turnamen BWF World Tour, baik itu Indonesia Masters maupun Indonesia Open.

Gregoria sendiri akan ambil bagian di Indonesia Masters 2025. Peraih medali Olimpiade Paris 2024 itu bertekad untuk bisa meraih gelar juara perdananya di ajang tersebut sekaligus di hadapan publiknya sendiri.

“Kalau dari saya sendiri, puji Tuhan saya di tahun ini beberapa kali masuk semifinal dan final di Super 500. Jadi pastinya dengan tampil di Indonesia, pertandingan yang sama, pasti ingin tampil yang terbaik. Itu yang pertama,” kata Gregoria kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu (27/11/2024).