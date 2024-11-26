Kasihan Francesco Bagnaia Gagal Juara Dunia MotoGP 2024, Marco Bezzecchi: Jorge Martin Lebih Layak

MARCO Bezzecchi sesungguhnya kasihan Francesco Bagnaia gagal juara dunia MotoGP 2024. Namun, ia menilai Jorge Martin lebih layak untuk mendapatkan gelar bergengsi tersebut.

Sebagai salah satu temannya di Akademi VR46, Bezzecchi mendukung Pecco untuk menjadi juara MotoGP 2024. Ia mengaku sangat ingin melihat rekan sesama Italianya itu kembali mempertahankan gelar.

Namun sayang, harapannya tak menjadi kenyataan. Pecco kalah dengan selisih 10 poin dari Martinator dalam perebutan gelar juara MotoGP 2024.

Padahal, rider Ducati Lenovo itu memenangkan 11 balapan utama sepanjang MotoGP 2024. Sementara rivalnya yang membela tim Pramac Ducati itu hanya menang tiga kali saja dalam balapan panjang.

Bezzecchi mengaku kasihan melihat teman dekatnya tak mampu meraih gelar juara MotoGP ketiganya. Akan tetapi, menurutnya Martin memang lebih pantas mendapatkan titel karena menunjukkan peningkatan performa yang signifikan terutama dari segi konsistensi di papan atas.

“Jorge telah menjalani musim yang sangat bagus pada 2023 dan tahun ini dia semakin meningkat dengan menjadi konstan dan kompetitif,” kata Bezzecchi, dikutip dari Motosan, Selasa (26/11/2024).