HOME SPORTS MOTOGP

Segini Biaya Fantastis Pembalap MotoGP Jika Terjatuh Saat Balapan di Sirkuit

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |12:56 WIB
Segini Biaya Fantastis Pembalap MotoGP Jika Terjatuh Saat Balapan di Sirkuit
Marc Marquez jatuh di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

SEGINI biaya fantastis pembalap MotoGP jika terjatuh saat balapan di sirkuit. Ternyata angkanya sampai miliaran rupiah.

MotoGP memang telah menjadi ajang balap motor nomor satu di dunia. Namun, layaknya balap motor pada umumnya, risiko mengalami kecelakaan saat balapan sangatlah besar. Hal ini mengingat motor merupakan kendaraan beroda dua.

Francesco Bagnaia jatuh

Kendaraan ini dapat dengan mudahnya terjatuh dan mengalami kecelakaan apabila pada lintasan yang kurang bagus. Selain itu, pembalap MotoGP juga kerap memaksakan kemampuan motornya di luar batas kewajaran demi meraih kemenangan.

Namun tanpa disadari, pembalap yang memaksa motornya melaju di luar kemampuan adalah ia yang sedang mengantarkan diri sendiri menuju crash.

Saat pembalap MotoGP mengalami crash di lintasan saat balapan, mereka bukan hanya mendekatkan diri pada kematian. Akan tetapi, walaupun ia selamat, ada banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan maupun perbaikan motornya.

Menurut Christophe Bourguignon yang merupakan teknisi LCR Honda yang malang-melintang di dunia MotoGP, biaya untuk memperbaiki motor MotoGP yang rusak karena mengalami kecelakaan di sirkuit tidaklah sedikit. Menurut penuturannya, untuk satu kali perbaikan motor MotoGP yang rusak karena crash dapat mencapai ratusan ribu euro yang setara dengan miliran rupiah.

“Jatuhnya sebuah prototipe MotoGP dapat menelan biaya antara 15.000 (Rp233 juta) hingga 100.000 euro (sekira Rp1,5 miliar). Di MotoGP, penurunan hingga 2.000 euro sama sekali tidak ada,” kata Christophe Bourguignon, dikutip dari Paddock GP, Senin (25/11/2024).

Halaman:
1 2
