Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Fajar/Rian Ogah Terpuruk Lama-Lama Usai Gagal di China Masters 2024, Langsung Alihkan Fokus ke BWF World Tour Finals 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |02:25 WIB
Fajar/Rian Ogah Terpuruk Lama-Lama Usai Gagal di China Masters 2024, Langsung Alihkan Fokus ke BWF World Tour Finals 2024
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

SHENZHEN – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, ogah terpuruk lama-lama usai tersingkir di babak 16 besar China Masters 2024. Mereka memilih mengalihkan fokus untuk ke ajang BWF World Tour Finals 2024.

Fajri -sebutan Fajar/Rian- gugur di babak 16 besar China Masters 2024 setelah kalah dari wakil Korea Selatan, Jin Yong/Seo Seung Jae, pada Kamis 21 November 2024 malam WIB. Tampil di Shenzhen Gymnasium, Shenzhen, China, mereka kalah dua gim langsung dengan skor 20-22 dan 7-21.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Di gim pertama, Fajar/Rian padahal sudah unggul 16-12 dan 19-17. Sayangnya, mereka malah banyak melakukan kesalahan sehingga Jin/Seo bisa merebut kemenangan dengan skor 22-20.

Mantan duet nomor satu dunia itu pun menilai kekalahan di gim pertama terjadi karena mereka terlalu terburu-buru ingin menyelesaikan laga. Setelah comeback di gim pertama, Jin/Seo pun sangat percaya diri di gim kedua sehingga sangat mendominasi.

“Sayang memang di gim pertama kami sudah unggul-unggul terus tapi tertikung. Lawan bermain sangat rapat, sangat solid, tidak gampang mati dan tidak melakukan kesalahan sendiri,” kata Fajar dilansir dari keterangan pers PBSI, Minggu (24/11/2024).

“Sebaliknya kami terlalu terburu-buru ingin menambah poin malah jadi bumerang. Di gim kedua mereka lebih percaya diri, setiap bola apapun mereka bisa mengembalikan dengan baik,” tambahnya.

Setelah tersingkir di turnamen level Super 750 itu, Fajar/Rian pun mengalihkan fokus ke BWF World Tour Finals 2024. Ajang itu yang dijadwalkan berlangsung di Hangzhou, China, pada 11-15 Desember.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/40/3099929/wang_zhi_yi-XcAL_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Dunia dengan Gelar Juara World Tour Terbanyak 2024, Nomor 1 Kalahkan Bocah Ajaib Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/40/3097997/dejan_ferdinansyah_dan_gloria_emanuelle_widjaja-nToC_large.jpg
5 Ganda Campuran Dunia dengan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 dari Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096468/febriana_dwipuji_kusuma_dan_amallia_cahaya_pratiwi-JXWy_large.jpg
Evaluasi dan Harapan Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Usai Mentas di BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096267/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_di_bwf_world_tour_finals_2024-hfwC_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis yang Didapat Jonatan Christie meski Kalah di Semifinal BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096219/gregoria_mariska_tunjung_tampil_di_bwf_world_tour_finals_2024-cSpU_large.jpg
Daftar Hadiah Pebulu Tangkis Indonesia di BWF World Tour Finals 2024, Siapa Paling Banyak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/40/3095988/zheng_si_wei_dan_huang_ya_qiong-ZMhz_large.jpg
Kisah Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, Juara BWF World Tour Finals 2024 Jadi Gelar Manis Penutup Karier dari Bulu Tangkis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement