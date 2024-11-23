Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Adik Valentino Rossi Jengkel Tidak Akan Ada Peningkatan di Motor Honda Sampai Pertengahan MotoGP 2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |23:03 WIB
Adik Valentino Rossi Jengkel Tidak Akan Ada Peningkatan di Motor Honda Sampai Pertengahan MotoGP 2025
Luca Marini dan Valentino Rossi. (Foto: Instagram/@luca_marini_97)
A
A
A

ADIK Valentino Rossi, Luca Marini, jengkel tidak akan ada peningkatan di motor Honda sampai pertengahan MotoGP 2025. Padahal, Luca Marini sendiri mendapat hasil kurang naik di tes pascamusim MotoGP 2024 di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, pada awal pekan ini.

Marini menjalani musim pertamanya di tim pabrikan Honda dengan tertatih-tatih. Dia banyak mengalami kesulitan dengan motor RC213V, sama seperti rider Honda lainnya di MotoGP 2024.

Luca Marini

Pembalap asal Italia itu pun hanya bisa mengumpulkan 14 poin saja sepanjang musim sehingga finis di urutan 22 klasemen MotoGP 2024. Namun, ada sedikit peningkatan di sepertiga akhir musim di mana Johann Zarco (LCR Honda), mendapat beberapa hasil bagus, terutama di sesi kualifikasi.

Kondisi itu jelas membuat Marini berharap bisa tampil lebih baik di MotoGP 2025. Namun sayang, dalam tes pertama di Sirkuit Catalunya pada awal pekan ini, menurutnya Honda masih belum bisa memperbaiki kelemahan kuda besinya dalam spek teranyar yang mereka miliki.

“Ada banyak hal yang harus saya uji. Kami memiliki prototipe baru ini akan menjadi dasar tes Sepang,” kata Marini dilansir dari Speedweek, Sabtu (23/11/2024).

“Ini tidak lebih cepat dari motor yang kami gunakan pada balapan akhir pekan lalu. Kami menemukan beberapa hal positif, namun kami masih perlu memperbaiki kelemahan motor yang masih sama. Ada beberapa hal yang baik, beberapa hal buruk, tapi itu normal untuk tes pertama tahun 2025,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement