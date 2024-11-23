Adik Valentino Rossi Jengkel Tidak Akan Ada Peningkatan di Motor Honda Sampai Pertengahan MotoGP 2025

ADIK Valentino Rossi, Luca Marini, jengkel tidak akan ada peningkatan di motor Honda sampai pertengahan MotoGP 2025. Padahal, Luca Marini sendiri mendapat hasil kurang naik di tes pascamusim MotoGP 2024 di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, pada awal pekan ini.

Marini menjalani musim pertamanya di tim pabrikan Honda dengan tertatih-tatih. Dia banyak mengalami kesulitan dengan motor RC213V, sama seperti rider Honda lainnya di MotoGP 2024.

Pembalap asal Italia itu pun hanya bisa mengumpulkan 14 poin saja sepanjang musim sehingga finis di urutan 22 klasemen MotoGP 2024. Namun, ada sedikit peningkatan di sepertiga akhir musim di mana Johann Zarco (LCR Honda), mendapat beberapa hasil bagus, terutama di sesi kualifikasi.

Kondisi itu jelas membuat Marini berharap bisa tampil lebih baik di MotoGP 2025. Namun sayang, dalam tes pertama di Sirkuit Catalunya pada awal pekan ini, menurutnya Honda masih belum bisa memperbaiki kelemahan kuda besinya dalam spek teranyar yang mereka miliki.

“Ada banyak hal yang harus saya uji. Kami memiliki prototipe baru ini akan menjadi dasar tes Sepang,” kata Marini dilansir dari Speedweek, Sabtu (23/11/2024).

“Ini tidak lebih cepat dari motor yang kami gunakan pada balapan akhir pekan lalu. Kami menemukan beberapa hal positif, namun kami masih perlu memperbaiki kelemahan motor yang masih sama. Ada beberapa hal yang baik, beberapa hal buruk, tapi itu normal untuk tes pertama tahun 2025,” tambahnya.