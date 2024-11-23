Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Davide Tardozzi Bandingkan Duet Marc Marquez-Francesco Bagnaia dengan Valentino Rossi-Jorge Lorenzo

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |18:12 WIB
Davide Tardozzi Bandingkan Duet Marc Marquez-Francesco Bagnaia dengan Valentino Rossi-Jorge Lorenzo
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: MotoGP)
A
A
A

BOS Ducati, Davide Tardozzi, bandingkan duet Marc Marquez-Francesco Bagnaia dengan Valentino Rossi-Jorge Lorenzo. Menurutnya, duet baru Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati ini jadi yang terbaik.

Menurut Tardozzi, duet Marquez dengan Bagania menandingi duet Valentino Rossi dengan Jorge Lorenzo yang pernah terjadi di tim pabrikan Yamaha. Tak ayal, Tardozzi optimistis Ducati bisa berkiprah manis musim depan.

Marc Marquez

"Tim seperti yang kami miliki, dengan Bagnaia dan Marquez, saya rasa hanya bisa bertahan melawan tim yang dibentuk oleh Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo,” ujar Tardozzi, dikutip dari GP One, Sabtu (23/11/2024).

“Saya rasa belum ada tim lain selevel ini dalam sejarah baru-baru ini," lanjutnya.

Lebih jauh, Tardozzi yang sambut kehadiran Marc Marquez di tim pabrikan Ducati, lempar pujian setinggi langit untuk juara dunia 8 kali itu. Menurutnya, Marquez adalah sosok pembalap hebat yang juga sangat cerdas.

Dengan kualitas dan kehebatannya, Marquez diyakini bisa membawa Ducati Lenovo suksses besar musim depan. Kini, dia tak sabar menantikan debut Marquez di MotoGP 2025.

"Saya pikir Marquez adalah pembalap hebat karena dia juga orang yang hebat dan, menurut saya, dia memiliki kecerdasan untuk mendengarkan, bernalar, tahu apa yang akan Anda katakan dan mempersiapkan jawaban berikutnya,” ucap Tardozzi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement