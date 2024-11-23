Davide Tardozzi Bandingkan Duet Marc Marquez-Francesco Bagnaia dengan Valentino Rossi-Jorge Lorenzo

BOS Ducati, Davide Tardozzi, bandingkan duet Marc Marquez-Francesco Bagnaia dengan Valentino Rossi-Jorge Lorenzo. Menurutnya, duet baru Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati ini jadi yang terbaik.

Menurut Tardozzi, duet Marquez dengan Bagania menandingi duet Valentino Rossi dengan Jorge Lorenzo yang pernah terjadi di tim pabrikan Yamaha. Tak ayal, Tardozzi optimistis Ducati bisa berkiprah manis musim depan.

"Tim seperti yang kami miliki, dengan Bagnaia dan Marquez, saya rasa hanya bisa bertahan melawan tim yang dibentuk oleh Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo,” ujar Tardozzi, dikutip dari GP One, Sabtu (23/11/2024).

“Saya rasa belum ada tim lain selevel ini dalam sejarah baru-baru ini," lanjutnya.

Lebih jauh, Tardozzi yang sambut kehadiran Marc Marquez di tim pabrikan Ducati, lempar pujian setinggi langit untuk juara dunia 8 kali itu. Menurutnya, Marquez adalah sosok pembalap hebat yang juga sangat cerdas.

Dengan kualitas dan kehebatannya, Marquez diyakini bisa membawa Ducati Lenovo suksses besar musim depan. Kini, dia tak sabar menantikan debut Marquez di MotoGP 2025.

"Saya pikir Marquez adalah pembalap hebat karena dia juga orang yang hebat dan, menurut saya, dia memiliki kecerdasan untuk mendengarkan, bernalar, tahu apa yang akan Anda katakan dan mempersiapkan jawaban berikutnya,” ucap Tardozzi.