Sindiran Menohok Aleix Espargaro Usai Dituding Gagalkan Misi Terakhir Enea Bastianini di MotoGP 2024

SINDIRAN menohok Aleix Espargaro usai dituding gagalkan misi terakhir Enea Bastianini di MotoGP 2024 menarik untuk diulas. Sebab, ia dituding macam-macam.

Peristiwa bermula pada balapan terakhir MotoGP 2024 yang digelar di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, Minggu 17 November. Pada balapan itu, Jorge Martin sukses menjadi juara dunia usai finis ketiga.

Namun pada balapan tersebut, terdapat pertarungan sengit selain Francesco Bagnaia dan Jore Martin, yakni antara Espargaro dan Enea Bastianini. Sejak start keduanya membuntuti pertarungan tiga pembalap di depan.

Sayangnya, Espargaro dituding menahan laju para pembalap di belakangnya termasuk Bastianini. Keduanya kerap berduel untuk berebut posisi keempat.

Namun dalam prosesnya, Bastianini justru melebar yang membuatnya merosot ke posisi ke delapan. Espargaro yang berada di posisi keempat kemudian menahan laju Alex Marquez agar tak dapat mendahuluinya.

Melihat hal ini, Bastianini tidak senang dengan apa yang dilakukan Espargaro. Sebab, pembalap Aprilia itu dituding berusaha membantu Jorge Martin untuk bisa menjadi juara dunia.

Bastianini merasa jika Espargaro tidak sepantasnya membantu Martin. Sebab, keduanya bukanlah rekan satu tim. Terlebih, aksi itu membuat La Bestia tidak dapat menampilkan balapan terbaik untuk terakhir kalinya bagi Ducati.