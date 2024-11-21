Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Bikin Heboh Usai Berikan Jari Tengah ke Garasi Gresini Ducati, sang Adik Beberkan Alasannya

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |06:55 WIB
Marc Marquez Bikin Heboh Usai Berikan Jari Tengah ke Garasi Gresini Ducati, sang Adik Beberkan Alasannya
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
BARCELONA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez menjadi sorotan selama sesi tes pascamusim MotoGP Barcelona 2024, pada Selasa 19 November 2024. Bukan hanya karena ia tampil dengan tampilan baru bersama tim pabrikan Ducati, tetapi juga karena tingkah lakunya yang sempat bikin heboh usai memberikan jari tengah ke garasi Gresini Ducati.

Seperti yang diketahui, Gresini Racing merupakan tim satelit Ducati dan posisi garasi mereka di Sirkuit Catalunya, Barcelona bersebelahan. Marquez sendiri jelas sangat mengenal Gresini.

Sebab pada MotoGP 2024, Marquez merupakan rider dari tim satelit Ducati tersebut. Bersama Gresini, Marquez langsung mampu finis di peringkat ketiga pada klasemen akhir MotoGP 2024, padahal itu adalah musim pertamanya bersama Ducati.

Jadi, banyak momen indah terjalin di antara kru tim Gresini dengan Marquez. Menariknya, Marquez justru memberikan jari tengah kepada garasi tim Gresini saat hendak masuk ke box Ducati Lenovo.

Marc Marquez

Menurut pemaparan adik Marquez, yakni Alex Marquez, jari tengah itu hanya sekadar becanda. Sebab Marquez seperti kesal karena kalah dari rider Gresini, yakni Alex Marquez yang sukses menjadi tercepat di sesi tes pascamusim MotoGP Barcelona 2024.

Saat Marquez hendak masuk ke garasi Ducati Lenovo, kru Gresini menyapa The Baby Alien –julukan Marquez– dengan nada yang meledek. Karena alasan itulah Marquez yang juga sudah akrab dengan kru Gresini dengan santai memberikan jari tengah kepada mereka.

Halaman:
1 2
