Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Daftar 12 Pemain Timnas Basket Putra Indonesia untuk Lawan Korea Selatan dan Thailand di Window 2 Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |05:24 WIB
Daftar 12 Pemain Timnas Basket Putra Indonesia untuk Lawan Korea Selatan dan Thailand di Window 2 Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025
Timnas Basket Putra Indonesia kala berlaga. (Foto: Perbasi)
A
A
A

DAFTAR 12 pemain Timnas Basket Putra Indonesia untuk lawan Korea Selatan dan Thailand di Window 2 Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 sudah diumumkan. Tak ada nama Derrick Xzavierro dalam daftar itu.

Ya, Timnas Basket Putra Indonesia akan berjuang di Window 2 Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 menghadapi Korea Selatan dan Thailand pada akhir November 2024. Mereka terpilih usai menjalani pemusatan latihan di Jakarta sejak 28 Oktober 2024.

Timnas Basket Putra Indonesia

Dari 12 nama itu, mayoritas dihuni pemain yang sudah terbiasa berjuang untuk Tim Merah-Putih. Mereka adalah Brandon Jawato, Yudha Saputera, Widyanta Putra Teja, Kaleb Ramot, Muhammad Teza Fahdani Guntara, Vincent Kosasih, Julian Chalias, dan Anthony Beane Jr.

Kemudian, ada Abraham Damar Grahita yang kembali ke Skuad Garuda setelah dua tahun absen. Selanjutnya, ada sejumlah wajah baru macam Rio Disi, Pandu Wiguna, dan Avan Seputra.

“Setelah latihan sejak 28 Oktober 2024, kemudian terpilih 12 pemain yang akan menjadi roster di Window 2 Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 Arab Saudi,” jelas Manajer Timnas Basket Putra Indonesia, Rony Gunawan, dalam keterangan pers Perbasi, dikutip Selasa (19/11/2024).

Rony menjelaskan, dalam daftar roster, tidak ada nama Derrick Michael Xzavierro. Absennya Derrick karena yang bersangkutan tidak mendapatkan izin dari pihak kampus.

Saat ini, Derrick tercatat sebagai mahasiswa dari Long Beach State University. Bersama Long Beach State University, Derrick bermain di NCAA Divisi 1.

“Dengan progres yang ditunjukkan Derrick, dia memang pemain istimewa. Namun, kami juga harus siap dengan apa pun kondisinya. Dengan tidak dilepaskannya Derrick oleh kampusnya, kami tetap harus siap hadapi pertandingan di Window 2 Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 Arab Saudi,” ungkap Rony.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/36/3160851/jadwal_dan_link_live_streaming_fiba_asia_cup_2025-c2QZ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Asia Cup 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/36/3116960/abraham_damar_grahita_beraksi_di_laga_timnas_basket_indonesia_vs_timnas_basket_korea_selatan-39su_large.jpg
Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Abraham Damar Ungkap Penyebab Timnas Basket Indonesia Kalah dari Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/36/3116958/pelatih_timnas_basket_indonesia_johannis_winar_bicara_usai_laga_kontra_timnas_basket_korea_selatan-wWt7_large.jpg
Timnas Basket Indonesia Petik Pelajaran Berharga Usai Disikat Korea Selatan di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/36/3116611/timnas_basket_indonesia_vs_timnas_basket_korea_selatan_di_kualifikasi_fiba_asia_cup_2025-5FQA_large.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Korea Selatan di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Garuda Kalah 63-90
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/36/3115778/timnas_basket_indonesia_takluk_58_109_dari_timnas_basket_australia_di_kualifikasi_fiba_asia_cup_2025-ZMCm_large.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Australia di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Takluk 58-109, Garuda Gagal Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/36/3089167/hasil-timnas-basket-indonesia-vs-thailand-di-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-kalah-71-112-peluang-tim-merah-putih-lolos-kian-kecil-KmRwS4kMyp.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Thailand di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Kalah 71-112, Peluang Tim Merah-Putih Lolos Kian Kecil
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement