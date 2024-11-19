Daftar 12 Pemain Timnas Basket Putra Indonesia untuk Lawan Korea Selatan dan Thailand di Window 2 Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025

DAFTAR 12 pemain Timnas Basket Putra Indonesia untuk lawan Korea Selatan dan Thailand di Window 2 Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 sudah diumumkan. Tak ada nama Derrick Xzavierro dalam daftar itu.

Ya, Timnas Basket Putra Indonesia akan berjuang di Window 2 Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 menghadapi Korea Selatan dan Thailand pada akhir November 2024. Mereka terpilih usai menjalani pemusatan latihan di Jakarta sejak 28 Oktober 2024.

Dari 12 nama itu, mayoritas dihuni pemain yang sudah terbiasa berjuang untuk Tim Merah-Putih. Mereka adalah Brandon Jawato, Yudha Saputera, Widyanta Putra Teja, Kaleb Ramot, Muhammad Teza Fahdani Guntara, Vincent Kosasih, Julian Chalias, dan Anthony Beane Jr.

Kemudian, ada Abraham Damar Grahita yang kembali ke Skuad Garuda setelah dua tahun absen. Selanjutnya, ada sejumlah wajah baru macam Rio Disi, Pandu Wiguna, dan Avan Seputra.

“Setelah latihan sejak 28 Oktober 2024, kemudian terpilih 12 pemain yang akan menjadi roster di Window 2 Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 Arab Saudi,” jelas Manajer Timnas Basket Putra Indonesia, Rony Gunawan, dalam keterangan pers Perbasi, dikutip Selasa (19/11/2024).

Rony menjelaskan, dalam daftar roster, tidak ada nama Derrick Michael Xzavierro. Absennya Derrick karena yang bersangkutan tidak mendapatkan izin dari pihak kampus.

Saat ini, Derrick tercatat sebagai mahasiswa dari Long Beach State University. Bersama Long Beach State University, Derrick bermain di NCAA Divisi 1.

“Dengan progres yang ditunjukkan Derrick, dia memang pemain istimewa. Namun, kami juga harus siap dengan apa pun kondisinya. Dengan tidak dilepaskannya Derrick oleh kampusnya, kami tetap harus siap hadapi pertandingan di Window 2 Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 Arab Saudi,” ungkap Rony.