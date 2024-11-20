Duel Sengit Tercipta di UFC 309, Charles Oliveira Sukses Hajar Michael Chandler

KEMENANGAN manis berhasil diraih Charles Oliveira saat bertarung melawan Michael Chandler. Mantan juara kelas ringan itu memenangkan duel di co main event UFC 309 yang digelar di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat, pada Minggu 17 November 2024.

Sebagai informasi, Oliveira pernah memenangkan duel secara KO dengan Chandler pada 3 tahun yang lalu di UFC 262. Kini Oliveira menang lagi, namun berdasarkan keputusan angka.

Jalannya Pertarungan

Pada Ronde pertama dibuka dengan adu pukulan antar dua petarung hingga berlanjut Oliveira mendapatkan celah untuk grappling hingga berhasil membanting Chandler Mantan juara Bellator MMA tersebut tidak dapat melakukan serangan saat dikunci oleh Oliveira dengan menggunakan kaki kiri.

Do Bronx terlihat lebih superior, dia meletakan tubuhnya untuk memberikan tekanan lebih besar terhadap lawannya. Selama 3 menit, Chandler hanya dapat mencari kesempatan untuk memukul memukul balik sambil bertahan dengan mengalungkan tangan di badan Oliveira.

Duel berlanjut ke ronde 2. Chandler kembali dalam bahaya karena tersandung saat menghindari kombinasi serangan dari Oliveira.

Kedua petarung tersebut saling bergelut di dinding octagon namun Chandler kembali lolos dari cengkraman Oliviera. Namun Oliveira menemukan momentum untuk menyerang dengan tendangan dan pukulan kepada The Iron yang terdesak.

Oliveira melepas pukulan siku ke arah kepada Chandler dan melakukan bantingan hingga dia hampir menangkap leher Chandler dari belakang. Sepanjang duel petarung asal Brasil tersebut memegang kendali hingga hampir memiting leher Chandler pada 30 detik terakhir di ronde 3 namun gagal.