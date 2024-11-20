Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Susunan Pengurus PBSI 2024-2028 Diumumkan 1 Pekan Jelang Pelantikan

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |02:20 WIB
Susunan Pengurus PBSI 2024-2028 Diumumkan 1 Pekan Jelang Pelantikan
Susunan Kepengurusan PBSI 2024-2028 akan diumumkan pekan ini (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PBSI Terpilih, Muhammad Fadil Imran, akan mengumumkan kepengurusan baru periode 2024-2028 satu pekan sebelum pelantikan. Sementara, prosesi tersebut akan digelar 30 November 2024.

Fadil terpilih menjadi Ketua Umum PBSI periode 2024-2028 lewat keputusan Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar pada Agustus 2024. Kini, ia tengah menggodok nama-nama untuk masuk dalam kepengurusan PBSI periode baru.

Muhammad Fadil Imran terpilih sebagai Ketua Umum PP PBSI 2024-2028 (Foto: PBSI)

Petinggi kepolisian itu menunjuk Dayalima Grup yang merupakan firma konsultan manajemen SDM dan rekrutmen untuk membantu dalam pembentukan kepengurusan. Fadil berharap lewat bantuan ini semua yang terlibat dalam kepengurusan PBSI memiliki kualitas terbaik sesuai bidangnya.

Lalu untuk nama-nama pengurus, Fadil belum bisa mengungkapkannya. Namun, ia menegaskan satu pekan sebelum pelantikan, susunan tersebut akan diumumkan.

"Kami akan dilantik tanggal 30 (November). Saya berharap sepekan sebelumnya itu sudah final. Untuk pengurus inti ya. Kalau pelatih ke bawah ada Dayalima dan akan terus jalan mendampingi kita," kata Fadil kepada awak media di Pelatnas PBSI Cipayung, Senin 18 November 2024.

"Seperti ketua, bendahara, sekjen, wakil ketua satu, wakil ketua dua, wakil ketua tiga, pengadaan dan strategis tadi. Komite etik, jadi ada unsur pimpinan, pembantu pimpinan, dan unsur pelaksana," tambahnya.

Halaman:
1 2
