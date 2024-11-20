Advertisement
MOTOGP

Hasil Lelang Merchandise MotoGP Mandalika 2024 Disalurkan untuk Penanganan Stunting

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |22:44 WIB
Hasil Lelang Merchandise MotoGP Mandalika 2024 Disalurkan untuk Penanganan Stunting
Hasil lelang merchandise MotoGP Mandalika 2024 sudah disalurkan untuk penanganan stunting (Foto: MGPA)
LOMBOK - KPKNL Mataram bersama ITDC dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) melakukan penyaluran hasil lelang amal merchandise MotoGP Mandalika 2024. Hasil lelang amal sebesar Rp84 juta disalurkan kepada pemerintah Desa Prabu, Lombok Tengah.

Ada pun penyerahan tersebut dilakukan di kawasan Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Rabu (20/11/2024). Hasil lelang amal sebesar Rp40 juta disalurkan untuk mendukung program pencegahan stunting di Desa Prabu.

Lelang merchandise MotoGP Mandalika 2024 (Foto: MGPA)

Kepala KPKNL Mataram, Kurniawan Catur Andrianto, mengungkapkan kampanye kepeduliaan ini berlandaskan nilai luhur bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Kegiatan ini juga menjadi bukti gelaran MotoGP Mandalika 2024 berbeda dengan seri balapan lainnya yang menghadirkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar.

“Lelang amal ini bertujuan untuk mengkampanyekan kepedulian sosial yang menjadi nilai luhur bangsa Indonesia, berlandaskan Pancasila. Selain itu, kegiatan ini menunjukkan diferensiasi pelaksanaan IndonesianGP 2024 di Pertamina Mandalika International Circuit dibandingkan dengan sirkuit lainnya di dunia, dengan menghadirkan dampak sosial nyata bagi masyarakat sekitar,” tutur Kurniawan dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024).

Sementara, Direktur Operasi ITDC, Wenda R. Nabiel, menyampaikan program ini merupakan lanjutan dari program pemberian makanan bergizi kepada anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan gangguan tumbuh kembang yang telah dijalankan oleh ITDC di Desa Prabu sejak September 2024. Ia yakin ini berdampak positif.

”Program ini menjadi bagian dari komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ITDC yang secara khusus memprioritaskan upaya pencegahan stunting. Desa Prabu, yang merupakan salah satu desa binaan ITDC, terus mendapatkan perhatian untuk memastikan keberlanjutan program, pengawasan, hingga pelaporan pelaksanaan kegiatan,” ujar Wenda.

“Kami percaya upaya ini dapat memberikan dampak positif dalam mengatasi stunting di kawasan sekitar The Mandalika. Sinergi antara KPKNL Mataram, ITDC dan MGPA merupakan wujud nyata kolaborasi multi-pihak untuk mendukung program pemerintah, khususnya percepatan penanganan stunting,” sambungnya.

