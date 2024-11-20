Daftar Harga Tiket Timnas Basket Indonesia vs Thailand: Paling Murah Rp100 Ribu, Termahal Rp400 Ribu!

Timnas Basket Indonesia akan melawan Thailand di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025. (Foto: Perbasi)

DAFTAR harga tiket laga Tim Nasional (Timnas) Basket Indonesia melawan Thailand sudah diketahui. Dalam rilis Perbasi diumumkan bahwa tiket termurah mencapai Rp100 ribu dan yang termahal Rp400 ribu.

Timnas Basket Putra Indonesia akan menjamu Thailand di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada 24 November mendatang. Pertandingan ini adalah lanjutan laga Windows 2 Babak Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025.

Para pecinta basket Tanah Air pun dapat mendukung langsung Abraham Damar Grahita dkk berlaga di Indonesia Arena. Panitia Lokal Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 pun telah merilis penjualan tiket pertandingannya ke publik pada Jumat, 15 November 2024 yang dapat dibeli hanya secara online saja.

“Tiket pertandingan Indonesia vs Thailand sudah mulai dijual, dapatkan segera tiketnya dengan mengunjungi Loket.Com dan dukung perjuangan Timnas Basket Kita,” ungkap Yondang Tubangkit, selaku Game Director Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 dalam keterangan pers Perbasi yang dikutip pada Rabu (20/11/2024).

Pihak penyelenggara membuka harga tiket pertandingan Indonesia vs Thailand di Indonesia Arena dalam empat kategori. Harga terendahnya adalah Rp100 ribu untuk Kategori 4.

Sedangkan harga termahalnya adalah di Kategori 1, yang dapat dibeli dengan harga Rp400 ribu. Kemudian di bawahnya merupakan Kategori 2 dengan harga Rp 300 ribu dan Kategori 3 dilepas harga Rp 150 ribu.

“Semua penjualan tiket melalui online. Silakan kunjungi Loket.com untuk membelinya,” jelas Yondang.