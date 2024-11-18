UFC 309 Sajikan Duel Jon Jones vs Stipe Miocic, Selebritas Tanah Air Antusias saat Nobar

JAKARTA - Acara Nonton Bareng (Nobar) UFC 309 berlangsung meriah di Jakarta, Minggu 17 November 2024. Beberapa selebritas Tanah Air yang hadir pun sangat menikmati laga utama antara Jon Jones vs Stipe Miocic.

Penantian penggemar UFC akan duel itu cukup lama. Dalam pertandingan yang berlangsung di Madison Square Garden, New York itu, Jones berhasil mempertahankan gelar kelas beratnya usai mengalahkan Miocic di ronde ke-3 dengan TKO.

Momen berakhirnya pertarungan semakin mengharukan ketika Miocic mengumumkan akan pensiun dan kekalahan ini menjadi duel terakhirnya. Dengan begitu, kemenangan Jones terhadap Miocic menegaskan statusnya sebagai salah satu pegulat terbaik dalam sejarah Mixed Martial Arts (MMA).

"Gokil, pagi-pagi gini tapi antusiasme nonton UFC ramai banget. Enggak salah kalau UFC adalah tontonan yang benar-benar seru, bahkan bisa dibilang salah satu ajang olahraga terbaik di tahun ini,” kata Chicco Jerikho, di Midaz Senayan Golf, Jakarta, yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI).

“Sayang, jagoan gue Stipe Miocic harus kalah, tapi gue respect sama dia. Meski umurnya sudah enggak muda lagi, dia masih kasih penampilan yang gila melawan Jon Jones. Selamat pensiun, GOAT!” imbuhnya.

Aktor sekaligus penyanyi Bastian Steel, yang ikut acara nobar UFC 309 dengan MOLA itu pun sangat menikmati pertarungan yang tersaji antara dua bintang kelas berat tersebut. Menurutnya Jones harus mencari lawan yang lebih kuat lagi agar mendapat tekanan yang lebih besar untuk membuktikan kehebatannya.

"Nobarnya seru banget, semua penonton antusias buat lihat fight antara dua GOAT, Jon Jones vs Stipe Miocic. Gue jagoin Miocic buat menang, tapi sayangnya doi harus kalah di ronde kedua,” kata Bastian.

“Buat Jon Jones, cobalah pembuktian cari lawan yang bener-bener bisa kasih pressure ke lo! Tapi gue tetap respect sama dia, salah satu legenda di UFC,” imbuhnya.

Berbeda dengan Chicco dan Bastian, influencer Sintya Mariska justru merayakan kemenangan jagoannya. Ia juga sangat antusias mengikuti acara nobar yang menyajikan games dan kuis berhadiah itu.

"Gue dulu suka fight, jadi gue cukup mengikuti dan nikmati nonton UFC, apalagi kalau ada nobar gini, gue bisa menuangkan ekspresi semuanya. Seperti biasa, fight-fight di UFC 309 ini gokil-gokil, dari preliminary sampai main event-nya ramai,” ucap Sintya.