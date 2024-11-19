Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pelatih Akui Megawati Hangestri Cs Frustrasi Red Sparks Kalah 3 Kali Beruntun

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |03:40 WIB
Pelatih Akui Megawati Hangestri Cs Frustrasi Red Sparks Kalah 3 Kali Beruntun
Red Sparks menelan tiga kali kekalahan beruntun di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 (Foto: Instagram/@red__sparks)
SUWON – Pelatih Daejeon JungKwanJang Red Sparks, Ko Hee-jin, mengakui timnya frustrasi setelah kalah dalam tiga laga beruntun di Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Ia sampai tak bisa berkata-kata ketika melihat anak buahnya kembali menelan kekalahan pada akhir pekan lalu.

Ya, pada Sabtu, 16 November 2024, Red Sparks ditumbangkan oleh Hillstate dalam laga pertama putaran kedua Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Bertandang ke markas lawan, Megawati Hangestri Cs kalah dengan skor 1-3 (18-21, 16-25, 25-23 dan 25-19).

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Daejeon JungKwanJang Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)

Dengan begitu, Red Sparks kini sudah menelan tiga kekalahan beruntun di Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Sebelumnya, mereka sempat dipermalukan Hillstate di kandang sendiri dengan skor 1-3 (12-25, 29-27, 22-25 dan 37-39) dan Pink Spiders dengan skor 2-3 (26-24, 18-25, 21-25, 26-24 dan 10-15).

Setelah kekalahan kontra Hillstate, Ko mengungkapkan ketidakpuasannya dengan performa para pemain Red Sparks. Menurutnya, permainan timnya benar-benar tak keluar pada dua set pertama sehingga lawan sangat mendominasi.

“Lawan memiliki block yang bagus dan bermain dengan baik, namun karena permainannya berat sebelah, performa kami sendiri tidak keluar." kata Ko Hee-jin, dilansir dari Sporki, Selasa (19/11/2024).

“Sejujurnya, ini adalah pertandingan yang membuat saya tidak bisa berkata-kata. Ini adalah kesalahan total. Kami seharusnya tidak merasa nyaman dengan memenangkan satu set, performa kami sama sekali tak keluar di set pertama dan kedua,” tambah pria asal Korea Selatan itu.

Halaman:
1 2
